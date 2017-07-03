Сумские копы расширяют сферу деятельности на всю область

С 17 сентября 2017 года в компетенцию отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Сум входит:
• участие в реализации в пределах полномочий Национальной полиции Украины государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
• организация сопровождения и обеспечения безопасного движения транспортных средств специального назначения;
• согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства реконструкции и ремонта автомобильных дорог, железнодорожных переездов, комплексов дорожного сервиса и других сооружений в границах отвода автомобильных дорог или красных линий городских улиц и дорог;
• подготовка и выдача технических условий на размещение объекта дорожного сервиса и малой архитектурной формы;
• согласование представленных в установленном порядке предложений относительно оборудования средствами организации дорожного движения мест выполнения дорожных работ, проектов и схем организации дорожного движения, маршрутов движения пассажирского транспорта, маршрутов организованного движения граждан и мест их сбора, порядка проведения спортивных и других массовых мероприятий, которые могут создать препятствия дорожному движению;
• выдача в установленном порядке в случаях, предусмотренных законом, разрешений на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;
• согласование маршрутов перевозки опасных грузов;
• осуществление контроля за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов, в том числе опасных, соблюдением законодательства в указанной сфере.
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