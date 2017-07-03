Сумские копы расширяют сферу деятельности на всю область С сегодняшнего дня отдел безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе Сумы предоставляет административные и хозяйственные услуги в сфере безопасности дорожного движения не только на территории города, но и на всей территории Сумской области.

С 17 сентября 2017 года в компетенцию отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Сум входит:

• участие в реализации в пределах полномочий Национальной полиции Украины государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

• организация сопровождения и обеспечения безопасного движения транспортных средств специального назначения;

• согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства реконструкции и ремонта автомобильных дорог, железнодорожных переездов, комплексов дорожного сервиса и других сооружений в границах отвода автомобильных дорог или красных линий городских улиц и дорог;

• подготовка и выдача технических условий на размещение объекта дорожного сервиса и малой архитектурной формы;

• согласование представленных в установленном порядке предложений относительно оборудования средствами организации дорожного движения мест выполнения дорожных работ, проектов и схем организации дорожного движения, маршрутов движения пассажирского транспорта, маршрутов организованного движения граждан и мест их сбора, порядка проведения спортивных и других массовых мероприятий, которые могут создать препятствия дорожному движению;

• выдача в установленном порядке в случаях, предусмотренных законом, разрешений на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;

• согласование маршрутов перевозки опасных грузов;

• осуществление контроля за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов, в том числе опасных, соблюдением законодательства в указанной сфере.