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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51267

Спасатели освободили трех человек из покореженного авто

17 сентября в 6:52 на линию Службы спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

В с. Дзеркалька Роменского района автомобиль «Peugeot 405» съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

На место вызова из райцентра прибыли отделения 14-й Государственной пожарно-спасательной части и Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как было установлено, в результате аварии водитель и двое пассажиров оказались зажатыми деформированными конструкциями легковушки. С помощью специнструмента спасатели освободили людей из искореженного авто. Пострадавших передали работникам экстренной медицинской помощи, доставили их в больницу.

Всего в спасательной операции были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину и обстоятельства ДТП выясняют работники полиции.

Право Дтп Спасатели

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