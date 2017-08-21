Спасатели освободили трех человек из покореженного авто

В с. Дзеркалька Роменского района автомобиль «Peugeot 405» съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
На место вызова из райцентра прибыли отделения 14-й Государственной пожарно-спасательной части и Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как было установлено, в результате аварии водитель и двое пассажиров оказались зажатыми деформированными конструкциями легковушки. С помощью специнструмента спасатели освободили людей из искореженного авто. Пострадавших передали работникам экстренной медицинской помощи, доставили их в больницу.
Всего в спасательной операции были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причину и обстоятельства ДТП выясняют работники полиции.
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