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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28171

В Сумах гребли на призы Шапаренко

17 сентября в рамках Всеукраинского Олимпийского урока прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Александра Шапаренко по гребле на байдарках и каноэ.

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди мужчин стали:

I место - Пирогов Дмитрий

II место - Бочарников Дмитрий

III место - Вензенко Дмитрий

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юниоров стали:

I место - Беседин Максим

II место - Мостовой Артем

III место - Заяц Алексей

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юношей 2002-2003 г.р. стали:

I место - Мостовой Матвей

II место - Яшкин Дмитрий

III место - Капеник Иван

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юношей 2004-2005 г.р. стали:

I место - Кихтенко Михаил

II место - Лобко Роман

III место - Вязмин Давид

На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди юноши 2006-2007 г.р. стали:

I место - Мейтенко Артем

II место - Манько Данил

На дистанции К-1200 г. победителями и призерами среди мужчин стали:

I место - Пирогов Дмитрий

II место - Бочарников Дмитрий

III место - Бондаренко Вадим

На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди женщин стали:

I место - Басова Мария

II место - Плахтинская Виолетта

III место - Руденко Виктория

На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди девушек 2004 г.р. и моложе стали:

I место - Стриженко Екатерина

II место - Харчук Светлана

На дистанции К-1200 г. победителями и призерами среди женщин стали:

I место - Руденко Виктория

II место - Басова Мария

III место - Плахтинская Виолетта

Спорт Гребля

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CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
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«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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