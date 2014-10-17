В Сумах гребли на призы Шапаренко

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди мужчин стали:
I место - Пирогов Дмитрий
II место - Бочарников Дмитрий
III место - Вензенко Дмитрий
На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юниоров стали:
I место - Беседин Максим
II место - Мостовой Артем
III место - Заяц Алексей
На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юношей 2002-2003 г.р. стали:
I место - Мостовой Матвей
II место - Яшкин Дмитрий
III место - Капеник Иван
На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юношей 2004-2005 г.р. стали:
I место - Кихтенко Михаил
II место - Лобко Роман
III место - Вязмин Давид
На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди юноши 2006-2007 г.р. стали:
I место - Мейтенко Артем
II место - Манько Данил
На дистанции К-1200 г. победителями и призерами среди мужчин стали:
I место - Пирогов Дмитрий
II место - Бочарников Дмитрий
III место - Бондаренко Вадим
На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди женщин стали:
I место - Басова Мария
II место - Плахтинская Виолетта
III место - Руденко Виктория
На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди девушек 2004 г.р. и моложе стали:
I место - Стриженко Екатерина
II место - Харчук Светлана
На дистанции К-1200 г. победителями и призерами среди женщин стали:
I место - Руденко Виктория
II место - Басова Мария
III место - Плахтинская Виолетта
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