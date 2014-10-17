В Сумах гребли на призы Шапаренко 17 сентября в рамках Всеукраинского Олимпийского урока прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Александра Шапаренко по гребле на байдарках и каноэ.

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди мужчин стали:

I место - Пирогов Дмитрий

II место - Бочарников Дмитрий

III место - Вензенко Дмитрий

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юниоров стали:

I место - Беседин Максим

II место - Мостовой Артем

III место - Заяц Алексей

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юношей 2002-2003 г.р. стали:

I место - Мостовой Матвей

II место - Яшкин Дмитрий

III место - Капеник Иван

На дистанции К-1 1000 м победителями и призерами среди юношей 2004-2005 г.р. стали:

I место - Кихтенко Михаил

II место - Лобко Роман

III место - Вязмин Давид

На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди юноши 2006-2007 г.р. стали:

I место - Мейтенко Артем

II место - Манько Данил

На дистанции К-1200 г. победителями и призерами среди мужчин стали:

I место - Пирогов Дмитрий

II место - Бочарников Дмитрий

III место - Бондаренко Вадим

На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди женщин стали:

I место - Басова Мария

II место - Плахтинская Виолетта

III место - Руденко Виктория

На дистанции К-1500 г. победителями и призерами среди девушек 2004 г.р. и моложе стали:

I место - Стриженко Екатерина

II место - Харчук Светлана

На дистанции К-1200 г. победителями и призерами среди женщин стали:

I место - Руденко Виктория

II место - Басова Мария

III место - Плахтинская Виолетта