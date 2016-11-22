В Сумах сражались панкратиасты

16 сентября в спортивном комплексе «Олимп» состоялся чемпионат Сумской области и открытое первенство СО ДЮСШ «Старт» среди юношей, старших юношей и юниоров в возрасте 2002-2003, 2000- 2001, 1998- 1999 года рождения в рамках Всеукраинской спартакиады среди детей и подростков «Юный спартаковец» по панкратиону.
В этих соревнованиях традиционно активное участие принимали спортсмены из Тростянецкого, Лебединского, Путивльского, Роменского, Сумского районов и г. Сумы, которые тренируются под руководством тренеров-преподавателей СО ДЮСШ «Старт», СО ДЮСШ единоборств, КДЮСШ единоборств, ДЮСШ «Спартаковец» и ОДЮСШ.
На ковре более 100 юных спортсменов показали высокий уровень подготовки, удивляя друг друга новыми элементами борьбы в партере и стойке. Также в соревнованиях принимали участие более опытные спортсмены, которые достойно прошли проверку перед весьма важными соревнованиями международного уровня - чемпионатом мира по греплингу и панкратиону, которые состоятся в октябре в Баку (Азербайджан) и Сочи (Россия).
В возрастной категории 2000-2001 г.р. чемпионами стали:
- Фалько Владимир (в/к 54 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств)
- Семенюк Владислав (в/к 58 кг, г. Сумы, СО ДЮСШ «Старт»)
- Боряк Илья (в/к 63 кг, г. Сумы, «КДЮСШ единоборств»)
- Годомидов Антон (в/к 69 кг, «КДЮСШ единоборств»)
- Литовченко Денис (в/к 76 кг, «КДЮСШ единоборств»)
- Приходько Максим (в/к 85 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
- Еременко Иван (в/к + 85 кг, г. Ромны, СО ДЮСШ единоборств)
- Горбушко Дарья (в/к 47 кг, г. Тростянец, СО ДЮСШ «Старт»)
- Сытник Виктория (в/к 62 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств.)
- Пивень Яна (в/к 71 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств)
- Цилуйко Владислава (в/к +71 кг, г. Тростянец, СО ДЮСШ «Старт»).
В возрастной категории 2002-2003 г.р. чемпионами стали:
- Лебедько Егор (в/к 43 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ «Старт»)
- Полищюк Юрий (в/к 44 кг, г. Сумы, «КДЮСШ единоборств»)
- Чередниченко Даниил (в/к 53 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
- Новак Алексей (в/к 66 кг, г. Сумы, «КДЮСШ единоборств»)
- Кривошей Владислав (в/к 73 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
- Шило Богдан (в/к 85 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств)
- Придатченко Евгения (в/к 66 кг, г. Тростянец, СО ДЮСШ «Старт»).
В возрастной категории 1998 - 1999 г. р. чемпионами стали:
- Остапенко Валентин (в/к 57 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
- Мосьпан Альберт (в/к 62 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
- Ступак Эрик (в/к 66 кг, м. Сумы, тренер-преподаватель Федосеев Д.О.)
- Штанько Даниил (в/к 71 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
- Парненко Виталий (в/к 77 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)
Михайличенко Вячеслав (в/к 84 кг, «КДЮСШ единоборств»).
Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне и в дружеской атмосфере. Спортсмены были награждены грамотами и медалями, а главное - получили драгоценный опыт, которым обязательно воспользуются на чемпионате Украины по панкратиону, который состоится 9-11 октября 2017.
К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Зернов Е.В., Артюх А.В., Артюх Н.А., Асютченко С.А., Гордиенко В.В., Неткач Д.Ю., Марченко Д.В., Гаврыш С., Шевченко В.Г., Кормилец С.В.
Ведущие спортсмены города и их тренеры по панкратиону, участники чемпионата Европы, который проходил в г. Бриндизи (Италия) получили Почетные награды...
19-21 мая Хмельницкий принимал чемпионат Украины среди детей и младших юношей 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005 г.р. по панкратиону....
Сумчане стали чемпионами и призерами чемпионата Европы по грепплингу...
5 февраля в Харькове сумские спортсмены СК «SPARTA» и СК «Институт физической культуры» принимали участие во Всеукраинском турнире по грэпплингу....
18-19 ноября в спортивном комплексе учебно-научного института физической культуры СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялся открытый чемпионат г. Сумы по панкратиону среди...