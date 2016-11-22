В Сумах сражались панкратиасты Спортсмены после летнего отдыха с новыми силами вернулись к тренировочному и соревновательному процессу для совершенствования и развития уже полученных способностей и навыков по панкратиону в разделе «грэпплинг ноу-ги» и «грэпплинг ги».

16 сентября в спортивном комплексе «Олимп» состоялся чемпионат Сумской области и открытое первенство СО ДЮСШ «Старт» среди юношей, старших юношей и юниоров в возрасте 2002-2003, 2000- 2001, 1998- 1999 года рождения в рамках Всеукраинской спартакиады среди детей и подростков «Юный спартаковец» по панкратиону.

В этих соревнованиях традиционно активное участие принимали спортсмены из Тростянецкого, Лебединского, Путивльского, Роменского, Сумского районов и г. Сумы, которые тренируются под руководством тренеров-преподавателей СО ДЮСШ «Старт», СО ДЮСШ единоборств, КДЮСШ единоборств, ДЮСШ «Спартаковец» и ОДЮСШ.

На ковре более 100 юных спортсменов показали высокий уровень подготовки, удивляя друг друга новыми элементами борьбы в партере и стойке. Также в соревнованиях принимали участие более опытные спортсмены, которые достойно прошли проверку перед весьма важными соревнованиями международного уровня - чемпионатом мира по греплингу и панкратиону, которые состоятся в октябре в Баку (Азербайджан) и Сочи (Россия).

В возрастной категории 2000-2001 г.р. чемпионами стали:

- Фалько Владимир (в/к 54 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств)

- Семенюк Владислав (в/к 58 кг, г. Сумы, СО ДЮСШ «Старт»)

- Боряк Илья (в/к 63 кг, г. Сумы, «КДЮСШ единоборств»)

- Годомидов Антон (в/к 69 кг, «КДЮСШ единоборств»)

- Литовченко Денис (в/к 76 кг, «КДЮСШ единоборств»)

- Приходько Максим (в/к 85 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

- Еременко Иван (в/к + 85 кг, г. Ромны, СО ДЮСШ единоборств)

- Горбушко Дарья (в/к 47 кг, г. Тростянец, СО ДЮСШ «Старт»)

- Сытник Виктория (в/к 62 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств.)

- Пивень Яна (в/к 71 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств)

- Цилуйко Владислава (в/к +71 кг, г. Тростянец, СО ДЮСШ «Старт»).

В возрастной категории 2002-2003 г.р. чемпионами стали:

- Лебедько Егор (в/к 43 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ «Старт»)

- Полищюк Юрий (в/к 44 кг, г. Сумы, «КДЮСШ единоборств»)

- Чередниченко Даниил (в/к 53 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

- Новак Алексей (в/к 66 кг, г. Сумы, «КДЮСШ единоборств»)

- Кривошей Владислав (в/к 73 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

- Шило Богдан (в/к 85 кг, г. Лебедин, СО ДЮСШ единоборств)

- Придатченко Евгения (в/к 66 кг, г. Тростянец, СО ДЮСШ «Старт»).

В возрастной категории 1998 - 1999 г. р. чемпионами стали:

- Остапенко Валентин (в/к 57 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

- Мосьпан Альберт (в/к 62 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

- Ступак Эрик (в/к 66 кг, м. Сумы, тренер-преподаватель Федосеев Д.О.)

- Штанько Даниил (в/к 71 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

- Парненко Виталий (в/к 77 кг, г. Сумы, ДЮСШ «Спартаковец»)

Михайличенко Вячеслав (в/к 84 кг, «КДЮСШ единоборств»).

Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне и в дружеской атмосфере. Спортсмены были награждены грамотами и медалями, а главное - получили драгоценный опыт, которым обязательно воспользуются на чемпионате Украины по панкратиону, который состоится 9-11 октября 2017.

К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Зернов Е.В., Артюх А.В., Артюх Н.А., Асютченко С.А., Гордиенко В.В., Неткач Д.Ю., Марченко Д.В., Гаврыш С., Шевченко В.Г., Кормилец С.В.