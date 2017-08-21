Копы остановили водителя под кайфом с «травкой» Патрульные обнаружили водителя, который управлял автомобилем с признаками наркотического опьянения и имел при себе 2 пакетика с веществом, похожим на наркотическое.

Патрулируя улицу Харьковскую, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Toyota Land Cruiser. Проверяя документы, инспекторы заметили, что 37-летний водитель имеет признаки наркотического опьянения. К тому же у него отсутствовали документы, которые должен иметь при себе водитель транспортного средства.

Сам же гражданин нервничал и путался в показаниях. Полицейские провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили у него два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое средство - каннабис.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился, а вот уже в помещении медицинского учреждения отказался это сделать.

В дальнейшем стражи порядка составили на него админматериалы по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а следователи изъяли обнаруженное вещество.