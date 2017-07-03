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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58116

Патрульные и медики учили школьников

Патрульные и представители Красного Креста учили детей правилам дорожной азбуки и оказании помощи пострадавшим.

В рамках Всеукраинского месячника безопасности дорожного движения под названием «Внимание! Дети на дороге!», сумские патрульные вместе с работниками Сумской областной организации общества Красного Креста Украины провели занятия по первой домедицинской помощи для учеников Сумской специализированной школы I-III ступеней № 7 имени Максима Савченко.

В начале встречи инспекторы напомнили детям основные правила безопасного поведения вблизи проезжей части, рассмотрели и смоделировали ситуации, которые могут возникнуть у участников дорожного движения и ответили на вопросы школьников. Затем, медики провели практическое обучение домедицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Дети получила базовые знания и навыки поведения в критических ситуациях. После лекции каждый мог закрепить теоретические знания на специальном манекене.

Руководство учебного заведения поблагодарил полицейским и медикам за важную работу, направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма.

Общество Красный крест Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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