Патрульные и медики учили школьников Патрульные и представители Красного Креста учили детей правилам дорожной азбуки и оказании помощи пострадавшим.

В рамках Всеукраинского месячника безопасности дорожного движения под названием «Внимание! Дети на дороге!», сумские патрульные вместе с работниками Сумской областной организации общества Красного Креста Украины провели занятия по первой домедицинской помощи для учеников Сумской специализированной школы I-III ступеней № 7 имени Максима Савченко.

В начале встречи инспекторы напомнили детям основные правила безопасного поведения вблизи проезжей части, рассмотрели и смоделировали ситуации, которые могут возникнуть у участников дорожного движения и ответили на вопросы школьников. Затем, медики провели практическое обучение домедицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Дети получила базовые знания и навыки поведения в критических ситуациях. После лекции каждый мог закрепить теоретические знания на специальном манекене.

Руководство учебного заведения поблагодарил полицейским и медикам за важную работу, направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма.