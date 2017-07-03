Патрульные и медики учили школьников

В рамках Всеукраинского месячника безопасности дорожного движения под названием «Внимание! Дети на дороге!», сумские патрульные вместе с работниками Сумской областной организации общества Красного Креста Украины провели занятия по первой домедицинской помощи для учеников Сумской специализированной школы I-III ступеней № 7 имени Максима Савченко.
В начале встречи инспекторы напомнили детям основные правила безопасного поведения вблизи проезжей части, рассмотрели и смоделировали ситуации, которые могут возникнуть у участников дорожного движения и ответили на вопросы школьников. Затем, медики провели практическое обучение домедицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Дети получила базовые знания и навыки поведения в критических ситуациях. После лекции каждый мог закрепить теоретические знания на специальном манекене.
Руководство учебного заведения поблагодарил полицейским и медикам за важную работу, направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма.
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