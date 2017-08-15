Шосткинские энергетики сдали кровь и плазму ПАО «Сумыоблэнерго» активно приобщается к донорскому движению Сумщины, а благодаря открытию Центра службы крови в г. Шостке энергетики отдаленных от Сум районов имеют возможность присоединиться к нему.

14 и 15 сентября сотрудники филиала «Шосткинский РЭС» бесплатно сдавали кровь и плазму в рамках акции «Поделись жизненной энергией – сдай кровь», которая является традиционной в ПАО «Сумыоблэнерго».

«Мы знаем, что донорская акция проходит у нас в энергокомпании регулярно, но не всегда есть возможность приехать в Сумы из Шостки. Когда мои коллеги узнали об открытии Центра службы крови в нашем городе, то записались в очередь сдать кровь и плазму – поделиться своей жизненной энергией с теми, кто в этом нуждается. Ведь эти компоненты невозможно заменить ни одним из медикаментов. И мне очень приятно, что наш коллектив приобщается к доброму делу», –говорит директор филиала» Шосткинский РЭС «Николай Дроздов.

«Мне даже жаль, что я впервые становлюсь донором, – говорит Светлана Якимович, которая работает инженером филиала «Шосткинский РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго». – Думаю, что буду теперь постоянно ходить на сдачу крови благодаря тому, что в Шостке открылся такой центр».

Энергетики, которые пришли в Центр службы крови в г. Шостка, отмечают комфортные условия и радушие персонала учреждения, который всегда помогает и консультирует тех, кто впервые становится донором.

Напомним, акция «Сдай кровь – поделись жизненной энергией» ПАО «Сумыоблэнерго» проходила в феврале и августе. Донорское движение объединил не только энергетиков с г. Сумы и Сумского района, но и из других уголков области: Краснопольщины, Бурынщины, Тростянеччины, Охтырщины, а теперь – с Шосткинщины. В будущем планируется привлечь к акции работников филиалов Кролевецкого, Глуховского, Ямпольского и Середино-Будского районов.