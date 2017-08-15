Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02156

Шосткинские энергетики сдали кровь и плазму

ПАО «Сумыоблэнерго» активно приобщается к донорскому движению Сумщины, а благодаря открытию Центра службы крови в г. Шостке энергетики отдаленных от Сум районов имеют возможность присоединиться к нему.

14 и 15 сентября сотрудники филиала «Шосткинский РЭС» бесплатно сдавали кровь и плазму в рамках акции «Поделись жизненной энергией – сдай кровь», которая является традиционной в ПАО «Сумыоблэнерго».

«Мы знаем, что донорская акция проходит у нас в энергокомпании регулярно, но не всегда есть возможность приехать в Сумы из Шостки. Когда мои коллеги узнали об открытии Центра службы крови в нашем городе, то записались в очередь сдать кровь и плазму – поделиться своей жизненной энергией с теми, кто в этом нуждается. Ведь эти компоненты невозможно заменить ни одним из медикаментов. И мне очень приятно, что наш коллектив приобщается к доброму делу», говорит директор филиала» Шосткинский РЭС «Николай Дроздов.

«Мне даже жаль, что я впервые становлюсь донором, говорит Светлана Якимович, которая работает инженером филиала «Шосткинский РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго». Думаю, что буду теперь постоянно ходить на сдачу крови благодаря тому, что в Шостке открылся такой центр».

Энергетики, которые пришли в Центр службы крови в г. Шостка, отмечают комфортные условия и радушие персонала учреждения, который всегда помогает и консультирует тех, кто впервые становится донором.

Напомним, акция «Сдай кровь – поделись жизненной энергией» ПАО «Сумыоблэнерго» проходила в феврале и августе. Донорское движение объединил не только энергетиков с г. Сумы и Сумского района, но и из других уголков области: Краснопольщины, Бурынщины, Тростянеччины, Охтырщины, а теперь – с Шосткинщины. В будущем планируется привлечь к акции работников филиалов Кролевецкого, Глуховского, Ямпольского и Середино-Будского районов.

Общество Донорство Сумыоблэнерго

По тематике

07.09.2017 11:47

Завтра в Сумах обесточат четыре улицы

В пятницу, 8 сентября, в Сумах временно обесточат некоторые улицы....

05.09.2017 17:21

Энергетики ликвидируют последствия непогоды

В ночь с 4 на 5 сентября ураган, который пронесся по Сумской области, наделал беды электросетям ПАО "Сумыоблэнерго"....

Энергетики подарили интернату шведскую стенку
01.09.2017 13:59

Энергетики подарили интернату шведскую стенку

Школьная скамья Штеповской специальной школы-интерната в этом году пополнилась на 7 первоклассников. Среди них - всего одна девочка, в руках...

22.08.2017 16:58

Появился претендент на четверть «Сумыоблэнерго»

Фонд госимущества получил заявку на участие в аукционе по продаже 25% «Сумыоблэнерго»....

15.08.2017 17:36

Никто не захотел покупать четверть «Сумыоблэнерго»

Торги по продаже 25% пакета акций и "Сумыоблэнерго" отменены по причине отсутствия заявок....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.