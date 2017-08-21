За неделю на Сумщине уничтожили 14 боеприпасов времен войны

Боеприпасы обнаружили в Конотопе, Сумском, Лебединском, Краснопольском, Глуховском, Ахтырском районах, городах Тростянец и Шостка.
В частности, в с. Олешня Ахтырского района во время прочистки дна пруда с помощью экскаватора местные жители наткнулись на 76-мм. артснаряд. Опасный предмет находился всего в 100 м от жилых домов. О находке сообщили спасателям. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенные место и уничтожили путем подрыва.
Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 204 случая обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».
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