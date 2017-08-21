Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03106

За неделю на Сумщине уничтожили 14 боеприпасов времен войны

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 8 артиллерийских снарядов (85, 76 мм), 5 минометных (122, 82 мм) и противотанковая мина ТМ-57 и ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Боеприпасы обнаружили в Конотопе, Сумском, Лебединском, Краснопольском, Глуховском, Ахтырском районах, городах Тростянец и Шостка.

В частности, в с. Олешня Ахтырского района во время прочистки дна пруда с помощью экскаватора местные жители наткнулись на 76-мм. артснаряд. Опасный предмет находился всего в 100 м от жилых домов. О находке сообщили спасателям. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенные место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 204 случая обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».

Общество Устаревшие боеприпасы

По тематике

15.09.2017 12:30

На Сумщине грибники нашли снаряды

Пиротехники обезвредили 2 снаряда, обнаруженные грибниками в лесу....

13.09.2017 14:27

Пиротехники уничтожили старых 3 боеприпаса, еще 4 - обнаружено

12 сентября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (Ромны) в Конотопском районе проведены работы...

31.08.2017 12:38

Тростянчанин нашел мину на собственном огороде

В течение 30 августа граждане обнаружили два боеприпасы времен прошлых войн. Взрывоопасные предметы были найдены в Сумском и Тростянецком районах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.