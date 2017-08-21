За неделю на Сумщине уничтожили 14 боеприпасов времен войны В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 8 артиллерийских снарядов (85, 76 мм), 5 минометных (122, 82 мм) и противотанковая мина ТМ-57 и ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Боеприпасы обнаружили в Конотопе, Сумском, Лебединском, Краснопольском, Глуховском, Ахтырском районах, городах Тростянец и Шостка.

В частности, в с. Олешня Ахтырского района во время прочистки дна пруда с помощью экскаватора местные жители наткнулись на 76-мм. артснаряд. Опасный предмет находился всего в 100 м от жилых домов. О находке сообщили спасателям. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенные место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 204 случая обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».