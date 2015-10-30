Сумчане встретили ковчег с частицей святых мощей

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия Святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы до 30 сентября. Ежедневно в 14-00 перед ковчегом, установленном на центральном аналое, будут совершаться специальные молебны с чтением акафиста.
Ковчег с частицами святых мощей будет пребывать в Троицком соборе с 10 по 30 декабря....
Святыни посетят кафедральный центр Сумской епархии УПЦ (МП)....
По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия и трудами настоятеля протоиерея Николая Голыка в Петропавловском храме г. Сумы появилась новая...
14 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы установлена икона святого праведного Петра Калнышевского с частицей святых мощей....
По просьбе архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия, а также по согласованию с Патриархом Иерусалимским Феофилом, Предстоятель Украинской православной церкви (МП)...