Сумчане встретили ковчег с частицей святых мощей 15 сентября перед началом вечернего богослужения духовенство и верующие встретили ковчег с частицей святых мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы из Свято-Феодосиевского Балтского монастыря.

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия Святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы до 30 сентября. Ежедневно в 14-00 перед ковчегом, установленном на центральном аналое, будут совершаться специальные молебны с чтением акафиста.