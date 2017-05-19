Сумчан приглашают сразу на две польские выставки Сумская городская галерея приглашает сумчан и гостей города 19 сентября в 17:00 посетить открытие двух выставок.

Это - документальный фотопроект «Конец системы» от Польского института Киев и репортажная выставка польской фотографии Дороти Авйорко. Открытие выставок состоится при участии координатора Института восточноевропейских исследований Яцека Ключковского. Адрес: ул. Соборная, 27.