Сумчан приглашают сразу на две польские выставки

Это - документальный фотопроект «Конец системы» от Польского института Киев и репортажная выставка польской фотографии Дороти Авйорко.
Открытие выставок состоится при участии координатора Института восточноевропейских исследований Яцека Ключковского.
Адрес: ул. Соборная, 27.
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