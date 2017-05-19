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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07236

Сумчан приглашают сразу на две польские выставки

Сумская городская галерея приглашает сумчан и гостей города 19 сентября в 17:00 посетить открытие двух выставок.

Это - документальный фотопроект «Конец системы» от Польского института Киев и репортажная выставка польской фотографии Дороти Авйорко.

Открытие выставок состоится при участии координатора Института восточноевропейских исследований Яцека Ключковского.

Адрес: ул. Соборная, 27.

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15.09.2017 17:54

Сумчанам покажут «Японские сады»

23 сентября сумчан и гостей города приглашают на арт-проект «Японские сады»....

04.09.2017 08:07

Художественная школа к годовщине заведения подготовила выставку

Во вторник, 5 сентября, в городской галерее откроется ретроспективная выставка «Мечты сбываются», посвященная 40-летию Сумской детской художественной школы имени Лысенко....

В Сумах откроется фотовыставка «Мечта о доме»
13.06.2017 13:03

В Сумах откроется фотовыставка «Мечта о доме»

24 бездомные собаки в течение 5 часов позировали перед объективом профессионального фотографа. Результатом фотосессии стала особая выставка «Мечта о доме»....

У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»
09.06.2017 12:06

У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»

10 червня у виставковій залі Конгрес-Центру Сумського Державного університету відбудеться презентація проекту, що створений волонтерами головного Центрального військового шпиталю, які...

19.05.2017 18:06

В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора

На официальном веб-сайте Государственного архива Сумской области в рубрике «Выставки» размещена фотодокументальная выставка, посвященная памяти жертв Большого террора - массовых...

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Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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