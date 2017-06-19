Сумские пенсионеры получили 115 миллионов Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района.

Общая потребность в средствах на сентябрь составляет 183505,98 тыс. гривен. По состоянию на 18 сентября на их обеспечение направлены средства в объеме 114980,77 тыс. гривен.

Это соответствует 17 числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.