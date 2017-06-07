Мэр Сум после Германии едет в Одессу В течение двух дней, 19 и 20 сентября, городской голова Александр Лысенко будет находиться в служебной командировке в г. Одесса, где состоятся заседание Правления Ассоциации городов Украины и XIII Украинский муниципальный форум.

Об этом он сообщил во время аппаратного совещания 18 сентября.

- Действительно, сегодня я еду в Одессу, чтобы принять участие в ежегодном Украинском муниципальном форуме, который также посетят все мэры-члены Ассоциации городов Украины, - поделился мэр. - Завтра буду докладывать на тему «Проблемы формирования системы государственного контроля в сфере местного самоуправления». Речь идет о Законе Украины, который готовится к принятию Верховной Радой, относительно полномочий главы ОГА отменять решения, принятые на местном уровне.

Напомним, на прошлой неделе мэр Сум четыре дня провел в Германии, тоже в командировке.