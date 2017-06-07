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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум после Германии едет в Одессу

В течение двух дней, 19 и 20 сентября, городской голова Александр Лысенко будет находиться в служебной командировке в г. Одесса, где состоятся заседание Правления Ассоциации городов Украины и XIII Украинский муниципальный форум.

Об этом он сообщил во время аппаратного совещания 18 сентября.

- Действительно, сегодня я еду в Одессу, чтобы принять участие в ежегодном Украинском муниципальном форуме, который также посетят все мэры-члены Ассоциации городов Украины, - поделился мэр. - Завтра буду докладывать на тему «Проблемы формирования системы государственного контроля в сфере местного самоуправления». Речь идет о Законе Украины, который готовится к принятию Верховной Радой, относительно полномочий главы ОГА отменять решения, принятые на местном уровне.

Напомним, на прошлой неделе мэр Сум четыре дня провел в Германии, тоже в командировке.

Политика Александр Лысенко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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