Мэр Сум после Германии едет в Одессу

Об этом он сообщил во время аппаратного совещания 18 сентября.
- Действительно, сегодня я еду в Одессу, чтобы принять участие в ежегодном Украинском муниципальном форуме, который также посетят все мэры-члены Ассоциации городов Украины, - поделился мэр. - Завтра буду докладывать на тему «Проблемы формирования системы государственного контроля в сфере местного самоуправления». Речь идет о Законе Украины, который готовится к принятию Верховной Радой, относительно полномочий главы ОГА отменять решения, принятые на местном уровне.
Напомним, на прошлой неделе мэр Сум четыре дня провел в Германии, тоже в командировке.
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