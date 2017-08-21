На Сумщине полиция изъяла 29 тротиловых шашек и взрыватели По заключению экспертов-взрывотехников, такое количество шашек составляет около 4 кг тротилового эквивалента.

Когда в дежурную часть Липоводолинского отделения полиции поступила информация о хранении одним из жителей райцентра тротила, работники полиции немедленно отправились по адресу, чтобы ее проверить. И в ходе санкционированного осмотра усадьбы нашли подтверждение полученному сообщению.

В хозяйственной постройке, на подоконнике, действительно лежали специфические цилиндры в бумажных упаковках и металлические детали к боеприпасам. Вызванные эксперты-взрывотехники изъяли их и учли. Оказалось, что 53-летний мужчина хранил у себя 29 целых и остатки еще нескольких тротиловых шашек общим весом 3100 грамм, корпус от гранаты Ф-1 и три артиллерийских взрывателя.

«Учитывая общую взрывную опасность, которую представляют такие находки, можно утверждать, что в тротиловом эквиваленте опасность составляла порядка 4 кг, - комментирует находку начальник взрывотехнического отдела ГУНП в области Олег Евлаш. - Для сравнения - это одна противотанковая мина, способная подорвать танк, не говоря уже об автомобиле или доме. То есть опасность действительно была серьезной».

Сам же хозяин усадьбы говорит: нашел взрывчатку около недели назад, в лесу, во время поиска металлолома. Принес домой, чтобы потом сдать в полицию. Об опасности, которую представляют найденные вещи, даже не подозревал, так и оставил на подоконнике в сарайчике.

Сейчас сотрудники полиции уже направили изъятые предметы на экспертизу, а по факту хранения взрывчатки открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Подобная неосторожность и неосведомленность может стоить человеку серьезной уголовной ответственности - от 3-х до 7-ми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.