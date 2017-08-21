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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26162

Пьяный сумчанин устроил ДТП и пытался сбежать

Оперативно среагировав на сообщение гражданина, патрульные задержали виновника ДТП, который покинул место ДТП.

Патрулируя улицу Героев Крут, инспекторы заметили мужчину, который размахивал руками с целью остановить полицейских. 44-летний гражданин сообщил, что несколько минут назад неизвестный на автомобиле ВАЗ-2108, красного цвета, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Ford Transit. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а водитель-виновник оставил место ДТП в направлении улицы Линейной.

Не теряя времени, стражи порядка последовали в том же направлении. И уже на улице Линейной, они увидели разыскиваемую машину, которая как раз осуществляла поворот на улицу Черкасскую. Патрульные догнали и заблокировали транспортное средство. За рулем находился 32-летний водитель, который имел явные признаки алкогольного опьянения, а автомобиль механические повреждения, характерные для ДТП.

В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При оформлении админматериалов выяснилось, что у него отсутствует страховой полис на авто.

Стражи порядка составили на него протоколы по статье 130 (отказ водителя от проведения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке), 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП) и постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп

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