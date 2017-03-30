Аудиторы предупредили незаконную закупку по реконструкции школы на 10 миллионов Специалисты Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области проанализировали закупку работ по реконструкции Краснопольской общеобразовательной школы I-III ступеней Краснопольского районного совета Сумской области, заказчиком которой является Отдел образования, молодежи и спорта Краснопольской райгосадминистрации.

Указанная информация была размещена в электронной системе публичных закупок Рrоzоrrо. Ожидаемая стоимость закупки составляет более 10 млн грн. Во время проверки тендерной документации установлено, что она содержит требования, которые не соответствуют законодательству.

В частности, в документации предусмотрено предоставление участником информации в бумажном виде, тогда как закупка осуществляется в электронном виде (через электронную систему закупок). Кроме того, законодательством не предусмотрено представление документов участниками торгов в бумажном виде.

Также при анализе тендерной документации установлено, что заказчик указал конкретную торговую марку отдельных строительных материалов, что должны использоваться при реконструкции школы. Зато техническая спецификация (техническое задание) не содержит обоснования необходимости такого требования. В итоге такими неправомерными действиями заказчик обусловил уменьшение круга потенциальных участников.

По фактам нарушений Управление Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области направило рекомендации в Отдел образования, молодежи и спорта Краснопольской райгосадминистрации по их устранению. Как результат, заказчик учел предоставленные предложения и отменил торги.

Секретаря тендерного комитета привлечено к дисциплинарной ответственности.