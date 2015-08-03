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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57119

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в лесах

По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, 19 сентября в лесах на большей территории Сумщины, будет наблюдаться высокая (4 класса) пожарная опасность.

Увеличивается вероятность возникновения возгораний в природных экосистемах, несвоевременное выявление которых может привести к масштабным пожарам, сообщает управление ГСЧС в Сумской области.

«Правила пожарной безопасности в лесах Украины» являются обязательными для всех граждан! Находясь в лесной местности, не бросайте окурки и непогашенные спички. Помните, в пожароопасный период запрещается: разведение костров в лесных массивах, въезд в них транспорта, курение. В условиях чрезвычайной пожарной опасности (5 класса), предусматривается введение запрета на посещение населением хвойных насаждений.

Нарушение данных требований влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение виновниками нанесенного ущерба. Однако, спасатели, в первую очередь, обращаются к сознанию граждан - с пониманием отнеситесь к вынужденным запретительным мерам и будьте ответственными в соблюдении требований безопасности.

При обнаружении пожара, который только начинается, например, небольшого возгорания травы или тлеющую лесную подстилку, попробуйте потушить его самостоятельно водой, почвой или песком. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в службу спасения по телефону «101», сообщите о происшествии, его масштабах, и четко укажите место возникновения. Помните, что только совместными усилиями мы сможем сохранить окружающую среду от разрушительной силы огня, говорится в сообщении.

Общество Пожароопасность

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