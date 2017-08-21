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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29139

Сумчанка сыграла за сборную

15 сентября женская сборная Украины по футболу в рамках отборочного турнира к куюбку мира 2019 года играла с командой Хорватии.

В составе нашей сборной весь матч в рамке отыграла воспитанница сумского футбола Екатерина Самсон.

Сборная Украины начала премьерный встреча в отборе КС-2019 с активных попыток как можно быстрее решить поставленную тренерским штабом задачу - победить и добыть три очка. Солировала атаками хозяев поля Ольга Бойченко, которая своей активностью на правом фланге вдохновляла партнерш идти вперед. Уже на 6-й минуте ее активность чуть не привела к взятию ворот. Но прострел в центр под удар Вере Дятел не стал голевым ассистом - мяч попал в частокол из ног хорватских защитников, пишет сайт ФФУ.

Украина продолжили искать пути к воротам Дорис Бачич, и на 13-й минуте только чудо помешало Ольге Бойченко открыть счет в матче после навесной подачи Тамилы Химич со штрафного. В середине первой половины встречи также неплохую возможность была Любовь Шматко, удачно подключилась к атаке украинок и ударом головой замыкала подачу с левого фланга Веры Дятел. Мяч прошел мимо ближнюю штангу.

Команде Божидара Милетича удалось выдержать давление украинской сборной и выровнять игру, правда эти усилия стоили гостям трех желтых карточек уже в первые полчаса поединка. А незадолго до свистка арбитра на перерыв красную карточку получила Моника Цоняр: хорватский футболистка подвела свою команду, помешав Ольге Бойченко выполнить стандартное положение, и со вторым предупреждением оставила поле.

После перерыва «сине-желтые» продолжили попытки подобрать ключи к воротам «клетчатых». На 57-й минуте опасно пробивала Дятел с 10-ти метров, но «сфера» предательски обошла дальнюю штангу. Во время одной из атак Апанащенко оказалась на ударной позиции после прострела Дятел с левого фланга, но вратарь справился с ударом капитана «сине-желтых». И все же украинки забили гол. Апанащенко сбили в штрафной хорваток, и сама же Дария реализовала 11-метровый приговор.

После забитого гола подопечные Владимира Ревы сделали ставку на сохранение преимущества в счете, но поплатились за безопасные действия в защите на 90-й минуте матча. Ивана Руделич, которую защитники оставили без присмотра в собственной штрафной, переиграла Самсон, поразив дальний нижний угол.

Спорт Екатерина Самсон Сборная Украины Футбол

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