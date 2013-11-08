Сумская художка отпраздновала 40-летие В пятницу, 15 сентября, в городской галерее в торжественной обстановке сумчане приветствовали педагогов и учащихся детской художественной школе им. М. Г. Лысенко с 40-летием учреждения.

Городской голова Александр Лысенко, поздравляя коллектив художественной школы с юбилеем, поблагодарил учеников и преподавателей за яркое творчество, пожелал развития, осуществления жизненных планов, новых интересных идей и профессиональных успехов.

Он вручил директору школы Алексею Кузьменко Почетный знак Сумского городского совета «За мастерство», которого тот удостоен за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения, развитие национальных художественных традиций и по случаю 40-летия школы, а педагогам - Любви Ярцовой, Ольге Переясловой, Любви Белинской - грамоты городского головы.

К юбилею детской художественной школы им. М. Г. Лысенко в городской галерее была организована ретроспективная выставка творческих работ преподавателей и учеников под названием «Мечты сбываются». Зрительской аудитории были представлены работы в разных жанрах: живопись, графика, скульптура. Присутствующие посмотрели представленные работы, вспомнили знаковые события художественной школы за 40 лет ее деятельности, за которые заведение открыло дорогу в мир искусства сотням воспитанников.

Напомним, Сумская детская художественная школа основана решением исполнительного комитета городского совета от 18 августа 1977 года. У ее истоков стояли художники Владимир Смирнов, Виктор Капустин, Аркадий Пушкарь, а первым директором был Владимир Сошенко.

С 2006 года школа носит имя выдающегося украинского скульптора, народного художника Украины, академика, профессора, уроженца с. Шпилевка Михаила Лысенко.

За время своего существования она дала путевку в творческую жизнь около 1500 выпускникам, которые в будущем стали живописцами, графиками, скульпторами, архитекторами.