Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5875

Сумская художка отпраздновала 40-летие

В пятницу, 15 сентября, в городской галерее в торжественной обстановке сумчане приветствовали педагогов и учащихся детской художественной школе им. М. Г. Лысенко с 40-летием учреждения.

Городской голова Александр Лысенко, поздравляя коллектив художественной школы с юбилеем, поблагодарил учеников и преподавателей за яркое творчество, пожелал развития, осуществления жизненных планов, новых интересных идей и профессиональных успехов.

Он вручил директору школы Алексею Кузьменко Почетный знак Сумского городского совета «За мастерство», которого тот удостоен за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения, развитие национальных художественных традиций и по случаю 40-летия школы, а педагогам - Любви Ярцовой, Ольге Переясловой, Любви Белинской - грамоты городского головы.

К юбилею детской художественной школы им. М. Г. Лысенко в городской галерее была организована ретроспективная выставка творческих работ преподавателей и учеников под названием «Мечты сбываются». Зрительской аудитории были представлены работы в разных жанрах: живопись, графика, скульптура. Присутствующие посмотрели представленные работы, вспомнили знаковые события художественной школы за 40 лет ее деятельности, за которые заведение открыло дорогу в мир искусства сотням воспитанников.

Напомним, Сумская детская художественная школа основана решением исполнительного комитета городского совета от 18 августа 1977 года. У ее истоков стояли художники Владимир Смирнов, Виктор Капустин, Аркадий Пушкарь, а первым директором был Владимир Сошенко.

С 2006 года школа носит имя выдающегося украинского скульптора, народного художника Украины, академика, профессора, уроженца с. Шпилевка Михаила Лысенко.

За время своего существования она дала путевку в творческую жизнь около 1500 выпускникам, которые в будущем стали живописцами, графиками, скульпторами, архитекторами.

Общество Художественная школа

По тематике

04.09.2017 08:07

Художественная школа к годовщине заведения подготовила выставку

Во вторник, 5 сентября, в городской галерее откроется ретроспективная выставка «Мечты сбываются», посвященная 40-летию Сумской детской художественной школы имени Лысенко....

20.12.2016 08:09

Воспитанницы школы Лысенко отличились на Буковине

Воспитанницы Сумской детской художественной школа им. М.Г.Лысенко завоевали два призовых места на V Всеукраинском конкурсе молодых дарований «Текстильный первоцвет»....

В Сумах определили лучших юных скульпторов
19.11.2014 11:20

В Сумах определили лучших юных скульпторов

14 ноября уже в пятый раз состоялся конкурс юных художников, посвященный памяти выдающегося украинского скульптора, народного художника Украины, академика, профессора,...

06.12.2013 14:54

Сумская художественная школа Лысенко выходит на международную арену (видео)

Ее учебную программу сейчас адаптируют к стандартам европейских вузов. В частности, Люблинского университета Марии Кюри-Склодовской....

08.11.2013 09:59

В Сумах открылись филиалы художественной школы (видео)

Они появились в Курском микрорайоне, на Химгородке и ул. Роменской в рамках проекта «Начинай творить».... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.