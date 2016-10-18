В Сумах бастовали работники универмага «Киев»

К радикальным действиям прибегли после того, как руководство заявило о продлении работы универмага до 21.00, пишет СТС.
Предприниматели говорят: работать по такому графику нет смысла. Кроме того, арендаторы жалуются на помещения, в которых нет окон, кондиционеров и не хватает кислорода. А на первом этаже вообще отсутствует потолок в одном из помещений.
На втором этаже заведения, над парковкой, в середине июля начали возводить конструкции. Раньше здесь была площадка под кафе....
«За» решение передать почти 27 соток дочернему предприятию «Паркинг» проголосовали 23 из 43 присутствующих депутатов....
Электронная петиция Александра Шершака «Устройство общественного пространства и реорганизация дорожного движения на перекрестке ул. Кооперативной и Покровской площади» получила ответ...
Электронная петиция Александра Шершака «Устройство общественного пространства и реорганизация дорожного движения на перекрестке ул. Кооперативной и Покровской площади» собрала необходимые...
Сегодня, 18 октября, исполком Сумского горсовета принял решение «Про вжиття заходів щодо впорядкування зовнішнього вигляду ТРЦ «Київ» та благоустрою прилеглої...