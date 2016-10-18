В Сумах бастовали работники универмага «Киев» Сегодня, 18 сентября, сумские предприниматели, которые арендуют помещения в ТЦ «Киев», вышли на забастовку.

К радикальным действиям прибегли после того, как руководство заявило о продлении работы универмага до 21.00, пишет СТС.

Предприниматели говорят: работать по такому графику нет смысла. Кроме того, арендаторы жалуются на помещения, в которых нет окон, кондиционеров и не хватает кислорода. А на первом этаже вообще отсутствует потолок в одном из помещений.