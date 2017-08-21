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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34133

«Агробизнес» продолжает побеждать

16 сентября роменский «Агробизнес ТСК» сыграл перенесенный матч 2-го тура в чемпионате Украины среди аматоров.

Соперников наших земляков была команда «Чайка» из Киевской области. Благодаря двум голам Осадчего и Анцибора, забитых в серединах первого и второго тайма, роменчане победили гостей со счетом 2:0.

После этого поединка «агробизнесмены» идут на третьем месте с 9 очками после трех игр. Впереди «Виктория» из Николаевки – 12 (4 игры) и «Факел» (Липовец, Винницкой обл.) – 9 (4).

Еще одну перенесенную игру роменчане сыграют 24 сентября в Чернигове против местных «горожан» - у них пока 0 очков после 2 игр.

Спорт Агробизнес TSK Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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