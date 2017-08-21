«Агробизнес» продолжает побеждать

Соперников наших земляков была команда «Чайка» из Киевской области. Благодаря двум голам Осадчего и Анцибора, забитых в серединах первого и второго тайма, роменчане победили гостей со счетом 2:0.
После этого поединка «агробизнесмены» идут на третьем месте с 9 очками после трех игр. Впереди «Виктория» из Николаевки – 12 (4 игры) и «Факел» (Липовец, Винницкой обл.) – 9 (4).
Еще одну перенесенную игру роменчане сыграют 24 сентября в Чернигове против местных «горожан» - у них пока 0 очков после 2 игр.
15 сентября женская сборная Украины по футболу в рамках отборочного турнира к куюбку мира 2019 года играла с командой Хорватии....
16 сентября ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» играл на Одесщине в матче 12-го тура первой лиги....
«Десна» без проблем обыграла «Сумы» в домашнем матче 12-го тура Первой лиги....
Сегодня, 15 сентября, в Чернигове пройдет матч 12-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги....
13 сентября стартовал второй в истории чемпионат Украины по футболу U-19 среди команд первой лиги....