«Агробизнес» продолжает побеждать 16 сентября роменский «Агробизнес ТСК» сыграл перенесенный матч 2-го тура в чемпионате Украины среди аматоров.

Соперников наших земляков была команда «Чайка» из Киевской области. Благодаря двум голам Осадчего и Анцибора, забитых в серединах первого и второго тайма, роменчане победили гостей со счетом 2:0.

После этого поединка «агробизнесмены» идут на третьем месте с 9 очками после трех игр. Впереди «Виктория» из Николаевки – 12 (4 игры) и «Факел» (Липовец, Винницкой обл.) – 9 (4).

Еще одну перенесенную игру роменчане сыграют 24 сентября в Чернигове против местных «горожан» - у них пока 0 очков после 2 игр.