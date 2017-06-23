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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13159

В Сумском районе торжественно приоткрыли отремонтированный мост

16 сентября, в День села Битица, прошло открытие первой очереди отремонтированного моста через р. Псел.

Последний раз мост между двумя селами в Сумском районе ремонтировался в 80-х годах. Точной даты уже не вспомнят ни жители Битиці, ни Великой Чернеччині. На ремонт моста были привлечены средства всех уровней бюджетов - от государственного до сельского - фактически 1,5 миллиона гривен.

«Этот мост стал ярким примером объединения усилий областной, районной, местной власти и народного депутата Украины от Сумщины Александра Сугоняко, которій поспособствовал выделению финансирования из государственного бюджета, - отметил глава Сум ской облгосадминистрации Николай Клочко. - Пусть этот мост будет лишь небольшим шагом по улучшению благосостояния района».

Он также напомнил, что ремонты дорожного покрытия и мостов в этом году выполняются не только в Сумском районе.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт дороги «Угроеды - Турья» в Краснопольском районе, в Сумском районе ремонтируем дорожное покрытие в направлении Белополья и в Путивле. Хочу сказать, что 2017-2019 годы станут годами дорог в Украине. А значит, на Сумщине и в Сумском районе вы это увидите наглядно», - добавил он.

Поздравили жителей района и народный депутат Украины Александр Сугоняко, глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко и глава райсовета Вадим Акперов.

«Сегодня открывается только проезжая часть этого моста, - отметил Вадим Акперов. - Еще доработаем пешеходные дорожки, а полностью завершим все работы где-то в середине октября».

Общество Битица Ремонт моста Сумской район

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