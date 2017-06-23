В Сумском районе торжественно приоткрыли отремонтированный мост

Последний раз мост между двумя селами в Сумском районе ремонтировался в 80-х годах. Точной даты уже не вспомнят ни жители Битиці, ни Великой Чернеччині. На ремонт моста были привлечены средства всех уровней бюджетов - от государственного до сельского - фактически 1,5 миллиона гривен.
«Этот мост стал ярким примером объединения усилий областной, районной, местной власти и народного депутата Украины от Сумщины Александра Сугоняко, которій поспособствовал выделению финансирования из государственного бюджета, - отметил глава Сум ской облгосадминистрации Николай Клочко. - Пусть этот мост будет лишь небольшим шагом по улучшению благосостояния района».
Он также напомнил, что ремонты дорожного покрытия и мостов в этом году выполняются не только в Сумском районе.
«В этом году мы делаем капитальный ремонт дороги «Угроеды - Турья» в Краснопольском районе, в Сумском районе ремонтируем дорожное покрытие в направлении Белополья и в Путивле. Хочу сказать, что 2017-2019 годы станут годами дорог в Украине. А значит, на Сумщине и в Сумском районе вы это увидите наглядно», - добавил он.
Поздравили жителей района и народный депутат Украины Александр Сугоняко, глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко и глава райсовета Вадим Акперов.
«Сегодня открывается только проезжая часть этого моста, - отметил Вадим Акперов. - Еще доработаем пешеходные дорожки, а полностью завершим все работы где-то в середине октября».
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