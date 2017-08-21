Губернатор Сумщины снова раскритиковал городские власти Сум Власти Сум должны вкладывать больше средств в сети, считает глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Значительных капиталовложений требует, в частности, система водоснабжения города, отметил чиновник на аппаратном совещании.

Он отметил положительные сдвиги в работе системы водоснабжения, в частности, ремонта коллекторов, промывки сетей. Однако водному хозяйству Сум катастрофически не хватает финансирования со стороны городской власти. Поэтому, как отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации Сергей Луговой, потери воды в сети составляют 33%, износ основных фондов хозяйства - 36,3%.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко добавил, что сумчане пользуются водой артезианского происхождения, а не из открытых водоемов, однако 25% артезианских скважин требуют ремонта, геофизического обследования и тампонажа. Это значительно влияет на качественные показатели воды.

По словам Н.Клочко, в последнее время к нему поступает немало жалоб от жителей города на качество питьевой воды и в целом работы водоканала. Поэтому он отметил необходимость больше уделять внимания работе коммунальных предприятий, которые занимаются обеспечением нормальной жизнедеятельности города.

«По моему убеждению власть Сум меньше должна заниматься популистскими вещами, а больше вкладывать средств во внутренние сети и коммуникации - водопровод, теплосети, лифты. Мы готовы помогать консультативно и методично, финансовых же возможностей у города достаточно, чтобы улучшить качество услуг», - убежден Николай Клочко.