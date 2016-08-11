Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20116

На Сумщине половина лифтов нуждается в капремонте

Сегодня, 19 сентября, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления ЖКХ, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой докладывал о состоянии лифтового хозяйства области.

«На Сумщине в жилых домах есть 1646 лифтов, нормативный срок эксплуатации из них уже отработали 802, что составляет более 48% всего лифтового хозяйства. То есть каждый второй лифт требует ремонта или замены деталей», - доложил Сергей Луговой.

По его словам, сегодня не работают 116 лифтов по всей области, а это, в первую очередь, неудобства для людей пожилого возраста, инвалидов, семей с малолетними детьми, те же лифты, работающие сегодня, несут угрозу жизни и здоровью людей.

Куратор отрасли ЖКХ отметил, что в 2017 году на ремонт лифтов из местных бюджетов выделено почти 29 млн гривен и уже отремонтировано 103 лифта. К сожалению, по ряду определенных причин не все организации, обслуживающие лифты, способные обеспечить надлежащий ремонт и содержание лифтов, и это приводит к тому, что отремонтированные лифты перестают работать чуть ли не на следующий день.

Начальник управления Гоструда Юрий Семеног подчеркнул: «На сегодня только 25% всех лифтов в городе Сумы работают законно и безопасно, другие - провоцируют аварии и несчастные случаи. В сфере эксплуатации лифтового хозяйства отсутствует стратегия, решения принимаются спонтанно, а средства расходуются на текущий и капитальный ремонт лифтов, что позволяет продлить срок эксплуатации всего на три года. Таким образом, проблема якобы решается, но через 2-3 года мы получаем значительно большие проблемы».

«Городской бюджет имеет достаточно финансовых возможностей, чтобы решить вопрос с состоянием лифтов. Это безопасность наших граждан и мы вместе работать над этим вместе с городскими властями», - обратил внимание участников аппаратного совещания Николай Клочко.

Он рекомендовал исполнительным комитетам взять под постоянный контроль организацию работы по лифтам, не допускать к эксплуатации лифты, которые не прошли экспертное обследование и таких, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Общество Лифты

По тематике

19.06.2017 14:55

Стали известны подробности задержания лифтового вора

Работники Сумского отдела полиции задержали жителя областного центра по подозрению в совершении краж тормозных катушек лифтов....

19.06.2017 09:40

В Сумах поймали лифтового вора

На прошлой неделе полиция задержала вора, который обкрадывал лифты в сумских многоэтажках....

26.09.2016 16:00

В Сумах ремонтируют лифты только на бумаге?

Сумской общественный активист Валерий Осадченко выложил в фейсбуке акты выполненных работ по лифтам на ул. Героев Крут, однако работ явно...

22.09.2016 09:54

В Шостке Гоструда остановил девять аварийных лифтов

С целью исключения несчастных случаев и сохранения жизни жителей многоэтажек решениями Сумского окружного административного суда от 29.08.2016 была запрещена эксплуатация...

11.08.2016 12:49

Сумские ОСМД должны получить разрешение на эксплуатацию лифтов

Управление Гоструда в Сумской области отмечает, что для обеспечения эксплуатации и обслуживания лифтов при создании ОСМД необходимо получить разрешения на...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.