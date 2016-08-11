На Сумщине половина лифтов нуждается в капремонте Сегодня, 19 сентября, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления ЖКХ, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой докладывал о состоянии лифтового хозяйства области.

«На Сумщине в жилых домах есть 1646 лифтов, нормативный срок эксплуатации из них уже отработали 802, что составляет более 48% всего лифтового хозяйства. То есть каждый второй лифт требует ремонта или замены деталей», - доложил Сергей Луговой.

По его словам, сегодня не работают 116 лифтов по всей области, а это, в первую очередь, неудобства для людей пожилого возраста, инвалидов, семей с малолетними детьми, те же лифты, работающие сегодня, несут угрозу жизни и здоровью людей.

Куратор отрасли ЖКХ отметил, что в 2017 году на ремонт лифтов из местных бюджетов выделено почти 29 млн гривен и уже отремонтировано 103 лифта. К сожалению, по ряду определенных причин не все организации, обслуживающие лифты, способные обеспечить надлежащий ремонт и содержание лифтов, и это приводит к тому, что отремонтированные лифты перестают работать чуть ли не на следующий день.

Начальник управления Гоструда Юрий Семеног подчеркнул: «На сегодня только 25% всех лифтов в городе Сумы работают законно и безопасно, другие - провоцируют аварии и несчастные случаи. В сфере эксплуатации лифтового хозяйства отсутствует стратегия, решения принимаются спонтанно, а средства расходуются на текущий и капитальный ремонт лифтов, что позволяет продлить срок эксплуатации всего на три года. Таким образом, проблема якобы решается, но через 2-3 года мы получаем значительно большие проблемы».

«Городской бюджет имеет достаточно финансовых возможностей, чтобы решить вопрос с состоянием лифтов. Это безопасность наших граждан и мы вместе работать над этим вместе с городскими властями», - обратил внимание участников аппаратного совещания Николай Клочко.

Он рекомендовал исполнительным комитетам взять под постоянный контроль организацию работы по лифтам, не допускать к эксплуатации лифты, которые не прошли экспертное обследование и таких, которые угрожают жизни и здоровью людей.