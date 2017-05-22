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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полицейские просят помочь в установлении личности утонувшей женщины (фото)

12 июня 2017 года в реке Сула, между селами Гаивка Семеновского района и Чутовка Оржицкого района на Полтавщине, рыбаки обнаружили тело неизвестной женщины.

Полицейские Полтавской и Сумской областей надеются на помощь всех неравнодушных граждан в выяснении личности погибшей, чьи данные в настоящее время не удалось установить.

Приметы женщины: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины с проседью, русого или рыжего цвета.

Была одета: джинсовый пиджак синего цвета, свитер темно-синего цвета с розовыми и серыми полосами, черные спортивные штаны, розовая футболка с нанесенными с обеих сторон рисунками «зайчика», носки серого цвета, обута в серые сандалии.

Особые приметы: в ротовой полости имелся зубной протез с коронками желтого металла в количестве 5-ти штук.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если вы знаете личность женщины, или видели похожего по описанию человека, или владеете информацией об обстоятельствах происшествия, просьба сообщить ГУНП в Полтавской области по телефонам (0532) 51-77-02 (дежурная часть), (0532) 51-75-76 (управление уголовного розыска), предоставить информацию в ближайшее территориального органа полиции, или позвонить на бесплатный номер «102».

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