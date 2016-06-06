Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57122

В Сумах оздоровили молодых инвалидов за бюджетные средства

В Сумах счет городского бюджета впервые организовали отдых и оздоровление молодежи с инвалидностью.

27 человек побывали на четвертой смене в лагере «Ровесник», где имели надлежащие условия проживания, качественное питание и содержательный досуг, пишет сайт мэрии.

Во время оздоровления и отдыха молодые люди с инвалидностью стали полноценными участниками праздничных мероприятий, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

В завершение смены молодежь с особыми потребностями устроила концерт, за что зрители благодарили ее стоя.

Перед отъездом из санатория каждый из отдыхающих получил подарок на память.

Общество Дети-инвалиды Оздоровление

По тематике

06.12.2016 17:08

В Сумах наградили творческих детей с особыми потребностями

В Центре научно-технического творчества молодежи состоялось торжественное награждение победителей VIII городского выставки-конкурса творческих работ детей с инвалидностью «Открытое пространство»....

В Сумах показали особые души
30.11.2016 17:00

В Сумах показали особые души

В конгресс-центре СумГУ 29 ноября открылась выставка «Где живет душа твоя?»...

10.11.2016 13:51

В Сумах оздоравливают горожан, имеющих инвалидность

Департамент социальной защиты населения обеспечивает путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов вследствие общего заболевания и инвалидов с детства....

13.09.2016 12:00

В Сумах подвели итоги летней оздоровительной кампании

В летних лагерях Сумщины отдохнули почти 51 тысяч детей....

06.06.2016 11:34

Сумщина отправит детей участников АТО на Херсонщину

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко подписал соглашение о сотрудничестве со своим коллегой из Херсонской области Андреем Гордеевым....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.