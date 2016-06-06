В Сумах оздоровили молодых инвалидов за бюджетные средства В Сумах счет городского бюджета впервые организовали отдых и оздоровление молодежи с инвалидностью.

27 человек побывали на четвертой смене в лагере «Ровесник», где имели надлежащие условия проживания, качественное питание и содержательный досуг, пишет сайт мэрии.

Во время оздоровления и отдыха молодые люди с инвалидностью стали полноценными участниками праздничных мероприятий, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

В завершение смены молодежь с особыми потребностями устроила концерт, за что зрители благодарили ее стоя.

Перед отъездом из санатория каждый из отдыхающих получил подарок на память.