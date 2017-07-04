В Сумах продолжают ремонтировать больницы Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больнице № 1 продолжали заниматься ремонтами кровли корпуса №1 стационара, манипуляционный кабинет пульмонологического отделения, отделения реанимации с койками интенсивной терапии и кабинета терапевтического отделения и приступили к ремонтным работам в экстренном и амбулаторном ортопедо-травматологическом отделении, кабинете поликлинического отделения №1, санитарном помещении рентгенологического отделения.

В городской клинической больнице № 4 ремонтировали инфекционное отделение, в городской клинической больнице № 5 взялись за текущий ремонт помещения гастроэнтерологического отделения.

В городской детской клинической больнице Святой Зинаиды занимались начатым ранее капитальным ремонтом хозяйственной части по ул. Троицкой, 57, педиатрического отделения по ул. Троицкой, 28, фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3, а также продолжали готовить разрешительные документы на проведение капитальных ремонтов крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3 и рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкой, 28.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии доделывали ремонт помещений пищеблока, в Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 - 2-го этажа и кровли.