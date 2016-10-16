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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ICTV покаже серіал за романом сумського письменника

Улюблений нишпорка українців з’явиться на екрані. Вже невдовзі телеканал ICTV покаже серіал про розслідування приватного детектива Івана Підіпригори.

Цього колоритного персонажа вигадав сумський письменник Владислав Івченко, пишуть Факти.

Шосту книгу, автор презентував на Форумі Видавців у Львові. Найкращий сищик та помста імперії –  це півтора десятка історій з інтригами та гумором у тривожний час другої половини 1917 р.

Сценарій телеверсії писатиме сам Івченко. Анонсує: вона ґрунтуватиметься  здебільшого на дебютному виданні. Тоді Іван Карпович лише розпочинав кар’єру слідчого. Він покинув службу в охоронному відділенні тоді ще Російської імперії, придбав хутір і став приватним детективом.

Робота над сценарієм триватиме упродовж 2018 р. І вже за рік фільм має вийти на екрани.

Нагадаємо, 22 вересня Владислав Івченко представить нову книгу сумчанам.

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«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
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«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
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«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
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«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
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«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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