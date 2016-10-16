ICTV покаже серіал за романом сумського письменника

Цього колоритного персонажа вигадав сумський письменник Владислав Івченко, пишуть Факти.
Шосту книгу, автор презентував на Форумі Видавців у Львові. Найкращий сищик та помста імперії – це півтора десятка історій з інтригами та гумором у тривожний час другої половини 1917 р.
Сценарій телеверсії писатиме сам Івченко. Анонсує: вона ґрунтуватиметься здебільшого на дебютному виданні. Тоді Іван Карпович лише розпочинав кар’єру слідчого. Він покинув службу в охоронному відділенні тоді ще Російської імперії, придбав хутір і став приватним детективом.
Робота над сценарієм триватиме упродовж 2018 р. І вже за рік фільм має вийти на екрани.
Нагадаємо, 22 вересня Владислав Івченко представить нову книгу сумчанам.
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