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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51196

На Сумщині відбулася теренова гра «Ревин Яр» (відео)

У селі Мар′їне Сумського району відбулась теренова гра «Ревин Яр».

За стратегічними завданнями й тактикою ведення бою теренова гра відтворює характер боїв Української Повстанської Армії, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

Близько ста учасників віком від 14-ти до 25 років з Полтавщини, Тернопільщини, Київщини, Львівщини, Дніпра і Сумщини брали участь у грі. Поділені на дві команди:«Червоні» та «Жовті». Грають на площі у 8 квадратних кілометрів.

Олександр Бойко декілька років був організатором, останні два роки грає роль «диверсанта». Усього їх 9. Упізнати таких можна за синьою стрічкою. Говорить: «Це третя сила. Це команда, яка грає ні за одних, ні за інших, це основні курені, яка карає за помилки, карає своєю настирністю, якимись диверсійними акціями. Яка в деяких моментах направляє хід гри».

На станції поновлення учасників є питна вода та медикаменти. Звідси гра починається о 12 годині ночі, тут же закінчується за 60 годин.

Завдання команд-«куренів» захопити ворожий прапор і відстояти свій, при цьому «вбити» гравців суперника. Кожен має 5 життів.

Валерій П′ятаченко, організатор, говорить: «У кожного учасника є на лівій руці нарукавна пов’язка, це умовне життя, його можна втратити шляхом боротьби, тобто виконується бій за правилами боротьби, без прямих ударів, без задушень».

Зв’язувалися учасники гри між собою по рації, використовували піротехніку. Перемогу отримала команда «Жовтих». Нині «Ревин Яр» на Сумщині відіграли в 11-те.

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