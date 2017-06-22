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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00212

В Сумах все еще думают над льготным проездом для школьников

Получила ответ онлайн-петиция «Проезд для учащихся 5-11 классов».

«Снизить проезд в маршрутках для школьников 5-11 классов», - лаконично просила автор петиции Сущенко Ирина Анатольевна.

Ответ на электронную петицию:

«Согласно ч. 1 ст. 14 Закона Украины «Об образовании» местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могут обеспечивать льготный проезд учащихся к месту обучения и домой в порядке и размерах, определенных органами местного самоуправления, и предусматривать на это соответствующие расходы из местных бюджетов.

Ч. 2 ст. 29 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» определено, что органы местного самоуправления обязаны предоставить перевозчикам, осуществляющим льготные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, компенсацию в соответствии с законом.

Следует отметить, что на сегодня прорабатывается вопрос бесплатного проезда учащихся 5-11 классов в городском коммунальном транспорте путем компенсации соответствующих потерь доходов перевозчика за счет средств городского бюджета.

Относительно льготного проезда учащихся 5-11 классов в городских автобусах, которые не находятся в коммунальной собственности, сообщаем, что в настоящее время проблематичен расчет суммы расходов городского бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в части обоснованности расходов бюджета и целевого использования бюджетных средств. Несмотря на это, решение данного вопроса, в частности расчет суммы компенсационных выплат из городского бюджета, возможно при условии налаживания перевозчиками учета и контроля за количеством перевезенных учеников и предоставленных абонементных билетов».

Общество Льготный проезд Петиция Школьники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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