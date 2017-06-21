Появилась 3D-экскурсия по Сумам

Она была реализована в рамках проекта общественного бюджета г.Сумы по инициативе «Агентства промоции «Сумы».
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Разрабатывала проект команда «Open Ukraine».
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Депутаты Сумского горсовета внесли коррективы в Положение об общественном (партиципаторном) бюджете города....