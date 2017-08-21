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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29290

В Ахтырке полиция задержала церковного вора

За считанные минуты сотрудники Ахтырского отдела полиции задержали мужчину, который в присутствии прихожан пытался украсть деньги из «жертвенного» ящика, который находилась в храме перед иконой Николая Чудотворца.

Утренняя служба в субботу в Ахтырском Свято-Покровском соборе началась как всегда спокойно и мирно. Всегда в выходной день в собор приходят много верующих, старики, женщины с детьми. Именно поэтому большое количество людей в соборе вора не сразу заметили. Злоумышленник, воспользовавшись значительным скоплением людей, ходил вокруг ящика с пожертвованиями и примерялся, как украсть оттуда деньги. На мужчину, наконец, обратили внимание верующие, и некоторые узнал его - именно этого гражданина разыскивала полиция за совершение преступления, и его фото было распространено еще с прошлого года. Поэтому работники храма позвонили в дежурную часть Ахтырского отдела полиции.

Следственно-оперативная группа немедленно выехали на вызов, тихо, чтобы не мешать молитвенной службе, нашли и вывели подозреваемого из храма, после чего доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Как выяснилось впоследствии, гражданин - ранее судимый 56-летний житель Полтавской области, с 2000 года занимается кражами из церквей и храмов. «Гастролирует» по всей Украине, за это время совершил кражи как в областных центрах - в Киеве, Сумах, Одессе, Полтаве, так и во многих районных городах, городках и поселках. На Сумщине он «посетил» таким образом Шостку, Конотоп и Ахтырку. У вора были изъяты специальные принадлежности, изготовлено кустарным способом, которые он использовал для вытягивания денег из щели церковных ящиков, даже не открывая их. Долгое время проживал на территории монастырей и работал пастухом, а затем обворовывал церковные ящики, а иногда и снимал золотые украшения с киотов, которые прихожане дарили чудотворным и святым иконам».

«Злоумышленника наши сотрудники задержали как раз при попытке совершить кражу, - рассказал начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - По нему открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины. Сейчас устанавливается точное количество краж, совершенных «церковным гастролером». Он задержан и в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины помещен в изолятор временного содержания».

Мужчине придется предстать перед судом, и в ближайшее время его ожидает немалый срок заключения - на срок до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

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