Патрульные остановили пьяного водителя-рекордсмена Патрульные обнаружили нетрезвого сумчанина за рулем, степень опьянения у которого в 16 раз превышал допустимую норму.

Инцидент произошел на улице Можайской. Инспекторы остановили автомобиль Москвич, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей 34-летний гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 3,2 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает допустимую норму.

Полицейские отстранили его от управления транспортным средством и составили админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.