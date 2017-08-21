Патрульные остановили пьяного водителя-рекордсмена

Инцидент произошел на улице Можайской. Инспекторы остановили автомобиль Москвич, водитель которого нарушил ПДД.
Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения.
В присутствии двух свидетелей 34-летний гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 3,2 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает допустимую норму.
Полицейские отстранили его от управления транспортным средством и составили админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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