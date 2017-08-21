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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41357

Патрульные остановили пьяного водителя-рекордсмена

Патрульные обнаружили нетрезвого сумчанина за рулем, степень опьянения у которого в 16 раз превышал допустимую норму.

Инцидент произошел на улице Можайской. Инспекторы остановили автомобиль Москвич, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей 34-летний гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 3,2 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает допустимую норму.

Полицейские отстранили его от управления транспортным средством и составили админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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