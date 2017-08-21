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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50803

Подробности от полиции жуткого убийства в Косовщине

Работники Сумского районного отдела полиции задержали 37-летнего жителя Полтавской области по подозрению в совершении жестокого убийства 66-летней местной жительницы.

Последний день августа нынешнего года для жителей села Косовщины Сумского района запомнился страшным известием, которое за час облетела далеко не маленький населенный пункт. 17-летний парень, придя к своей бабушке, нашел ее мертвой. Окровавленное тело хозяйки дома с колото-резаными ранами лежало у двери в коридоре, рядом валялся сломанный нож.

Получив информацию о совершенном убийстве, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа райотдела полиции, группа из областного управления Нацполиции и эксперты. По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», в рамках которых оперативники и следователи начали ряд розыскных мероприятий.

Работники полиции опрашивали всех родственников, соседей и односельчан убитой пенсионерки, вероятных случайных свидетелей и очевидцев, были отработаны автовокзал и автостанция, опрошены водители и диспетчеры...

«Такая тщательная работа дала свои результаты, - говорит начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко. - Через несколько дней стало известно, что в тот день 66-летняя женщина ездила по делам в областной центр. Домой вернулась не одна, а с гостем. Мужчину никто не знал, но с помощью свидетелей был составлен его фоторобот. В конце концов, оперативники установили личность подозреваемого - им оказался 37-летний житель соседней области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал 22 года наказание за совершение краж и убийства. Оперативники районного отдела полиции и Управления уголовного розыска ГУНП области нашли гражданина у его сожительницы и доставили в Сумы».

Во время разговора со следователями человек своей вины не отрицал. Рассказывает: сам не понимает, как все произошло. Он приехал в Сумскую область в поисках трудоустройства, но его попытки не увенчались успехом. Он уже возвращался домой, когда на остановке общественного транспорта встретился с пожилой женщиной. Завязалась беседа, и он пожаловался, что заработка нет, на обратную дорогу приобрести билет нет средств, да и время уже позднее. Женщина, по его словам, предложила ему ночлег, и он согласился. Оба приехали к ней домой, где, собственно, и произошло убийство. Причину своего поступка он объяснить не может, говорит: будто что-то на него нашло. Очнулся, когда уже хозяйка не дышала, а в руках у него был сломан нож. Бросив обломок на пол, он схватил свои вещи и ушел.

Как впоследствии насчитали судмедэксперты, он нанес пенсионерке около 50 ударов ножом.

Сейчас мужчина уже находится под стражей, ему грозит очередной длительный срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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