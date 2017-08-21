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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29255

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП

В Сумах патрульные вместе с гражданами задержали нетрезвого виновника ДТП.

Ночью патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут. По словам заявителя, он вместе с друзьями сейчас преследуют транспортное средство «ГАЗель», водитель которого совершил ДТП и скрылся с места аварии.

Инспекторы оперативно отреагировали на информацию и присоединились к неравнодушным гражданам. В результате автомобиль удалось остановить на улице Интернационалистов.

Как выяснилось, водитель «ГАЗели» не предоставил преимущества в движении водителю «Daewoo Nubira», в результате чего совершил ДТП. После этого виновник решил скрыться с места ДТП. Не растерявшись, водитель легковушки позвонил знакомым, которые были рядом и начали преследовать беглеца.

Виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера зафиксировало у него 2,14 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на него админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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