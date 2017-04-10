В кадетском корпусе забыли декоммунизировать памятник Фрунзе В Государственном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко до сих пор стоит бюст М.В.Фрунзе.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Александр Николаевич.

«Целый генерал-майор, которого не касаются Законы Украины!

Генерал-майор Свидлов Юрий Иванович, Начальник Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко. Который наплевал на ЗАКОН УКРАИНЫ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» и бережет памятку советского режима, а, следовательно, и учит лицеистов любить героев советской эпохи. У входных ворот в лицей красуется этот памятник Фрунзе. Это пренебрежение не только к законам, а и к народу Украины. Сейчас на его должность объявлен конкурс, и мы увидим, кто поддержит Свидлова, а соответственно сделаем выводы!», - написал сумчанин.

Напомним, с 1925 по 1991 год тогдашнее училище носило имя советского госдеятеля Михаила Фрунзе.