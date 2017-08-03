В Тростянце коммунальное предприятие незаконно добывало воду По принципиальной позиции прокуратуры предприятие уплатит в бюджет более 1 млн грн за самовольное использование водных ресурсов.

Хозяйственным судом Сумской области удовлетворен иск руководителя Ахтырской местной прокуратуры в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Сумской области к КП Тростянецкой городского совета «Тростянецкоммунсервис» о взыскании ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, коммунальное предприятие в нарушение требований Водного кодекса Украины, а также Кодекса Украины о недрах осуществляло самовольное водопользование и добычу пресных вод из артезианской скважины без специальных разрешений на водопользование и пользование недрами.

Рассмотрев исковые требования, местным судом подтверждено нарушение требований действующего законодательства и решено взыскать в пользу специальных фондов Государственного бюджета Украины, бюджета Сумской области, а также местного бюджета г. Тростянец ущерба в виде убытков на общую сумму более 1 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.