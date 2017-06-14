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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13314

В Сумах поймали ночного грабителя

Полицейские Сум оперативно задержали 21-летнего сумчанина, который обоснованно подозревается в совершении ограбления местного жителя.

Мужчина поздно ночью отобрал у запоздалого прохожего барсетку, в которой находились 500 гривен и мобильный телефон. На поиски злоумышленника были ориентированы прилегающие патрульные наряды полиции, и через несколько часов злоумышленника удалось задержать. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Грабеж

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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