В Сумах поймали ночного грабителя Полицейские Сум оперативно задержали 21-летнего сумчанина, который обоснованно подозревается в совершении ограбления местного жителя.

Мужчина поздно ночью отобрал у запоздалого прохожего барсетку, в которой находились 500 гривен и мобильный телефон. На поиски злоумышленника были ориентированы прилегающие патрульные наряды полиции, и через несколько часов злоумышленника удалось задержать. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.