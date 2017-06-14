В Сумах поймали ночного грабителя

Мужчина поздно ночью отобрал у запоздалого прохожего барсетку, в которой находились 500 гривен и мобильный телефон. На поиски злоумышленника были ориентированы прилегающие патрульные наряды полиции, и через несколько часов злоумышленника удалось задержать. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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