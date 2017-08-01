Сумчане на Басах сидят без воды

В связи с проведением работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Краснопольская, 71 сегодня, 19 августа, в 13:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Краснопольская от № 43 по № 118, а также домов №№ 78/1, 76, 74 по ул. Молодежная. После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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