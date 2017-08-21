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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35135

Полиция Сумщины изъяла два обреза охотничьих ружей и боеприпасы

За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан два обреза охотничьих ружей и патроны.

Всего с начала года на территории области зарегистрировано 275 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов из которых 270 раскрыто.

Во время проведения всеукраинской операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Великописаревского отделение полиции, в ходе санкционированного обыска в домовладении 60-летнего жителя села Тарасовка, обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 16-го калибра и три патрона к нему.

В селе Знобь-Трубчевское Середина-Будского района на улице работники полиции остановили 26-летнего местного жителя, у которого при проведении внешнего осмотра обнаружили и изъяли обрез гладкоствольного ружья 16-го калибра. Как пояснил молодой человек, обрез он сделал из ружья, которое осталось после смерти его отца.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

А в Сумское районный отдел полиции 48-летний житель областного центра добровольно принес и сдал охотничье ружье 12-го калибра и шесть патронов к нему. По словам гражданина, ружье он нашел в поле, возле одного из сел района.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и законопослушными, и в случаях обнаружения оружия, старых или современных боеприпасов, взрывчатки или любых других подозрительных предметов немедленно информировать полицию. Помните о собственной безопасности, безопасности окружающих и не вступайте в конфликт с законом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие

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