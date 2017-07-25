Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10211

В Сумах продолжает принимать заявления на «монетизацию» субсидий

Департамент соцзащиты продолжает принимать заявления от сумчан на «монетизацию» субсидий.

В среду, 13 сентября, Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Постановлением предусматривается продление срока подачи заявлений на «монетизацию» до 1 ноября этого года, если такое заявление не было подано до 1 сентября по независящим от получателя причинам.

Напоминаем, максимальной денежной выплате подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа 100 кубометров, в зависимости от того, какой ресурс используется для отопления.

Информацию о наличии экономии сумчане могут отследить в платежке «Сумыгаз Сбыт». К тому же, все получатели субсидий дополнительно были уведомлены о необходимости подачи заявления письмом или проинформированы в телефонном режиме департаментом социальной защиты населения.

Часть сэкономленной субсидии в виде единовременного пособия является безвозвратной и ее получение не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья. Полученные средства не влияют на размер льгот и социальной помощи, их не нужно указывать в процессе декларирования. Также сумма неиспользованной субсидии не может быть отнесена организацией-поставщиком услуг в счет следующих платежей за использованную услугу.

Сейчас для возмещения неиспользованной субсидии в департамент социальной защиты населения обратились 10698 заявителей. 1354 лица не подали заявление по объективным причинам или из-за небольшой суммы выплаты. Получены заявления на «монетизацию» сэкономленной электроэнергии от 16 домохозяйств.

Получить сэкономленные средства заявитель может Укрпочтой или на счет в банке. Финансирование компенсаций за неиспользованную субсидию будет осуществлено после поступления средств на счет департамента социальной защиты населения.

Общество Субсидии

По тематике

07.08.2017 15:08

На Сумщине проходит переназначение субсидий на следующие периоды

В ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации обсуждали вопроса обеспечения населения области жилищными субсидиями в 2017 году....

04.08.2017 13:20

От сумчан ждут заявлений на «монетизацию» сэкономленных субсидий

В Сумах продолжается прием заявлений для возмещения расходов на оплату услуг по газоснабжению для индивидуального отопления в виде единовременной выплаты...

03.08.2017 16:40

На Сумщине 73 миллиона гривен неиспользованной субсидии подлежит монетизации

Об этом во время брифинга сообщила начальник отдела социальных гарантий Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Валентина Соболева....

02.08.2017 14:06

Чтобы не остаться без субсидии, сумчан просят вовремя платить квартплату

Сумчан - получателей субсидий призывают своевременно платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом размера назначенной субсидии....

25.07.2017 08:09

За полгода четверть миллиона семей Сумщины обратились за субсидиями

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в I полугодии 2017 года за субсидией для возмещения расходов на оплату...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.