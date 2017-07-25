В Сумах продолжает принимать заявления на «монетизацию» субсидий Департамент соцзащиты продолжает принимать заявления от сумчан на «монетизацию» субсидий.

В среду, 13 сентября, Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Постановлением предусматривается продление срока подачи заявлений на «монетизацию» до 1 ноября этого года, если такое заявление не было подано до 1 сентября по независящим от получателя причинам.

Напоминаем, максимальной денежной выплате подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа 100 кубометров, в зависимости от того, какой ресурс используется для отопления.

Информацию о наличии экономии сумчане могут отследить в платежке «Сумыгаз Сбыт». К тому же, все получатели субсидий дополнительно были уведомлены о необходимости подачи заявления письмом или проинформированы в телефонном режиме департаментом социальной защиты населения.

Часть сэкономленной субсидии в виде единовременного пособия является безвозвратной и ее получение не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья. Полученные средства не влияют на размер льгот и социальной помощи, их не нужно указывать в процессе декларирования. Также сумма неиспользованной субсидии не может быть отнесена организацией-поставщиком услуг в счет следующих платежей за использованную услугу.

Сейчас для возмещения неиспользованной субсидии в департамент социальной защиты населения обратились 10698 заявителей. 1354 лица не подали заявление по объективным причинам или из-за небольшой суммы выплаты. Получены заявления на «монетизацию» сэкономленной электроэнергии от 16 домохозяйств.

Получить сэкономленные средства заявитель может Укрпочтой или на счет в банке. Финансирование компенсаций за неиспользованную субсидию будет осуществлено после поступления средств на счет департамента социальной защиты населения.