Сумские самбисты отличились на кубке Украины

Соревнования проходили с 5 по 11 сентября. На них Сумы представляли ведущие спортсмены и тренер КДЮСШ «Сумы».
По итогам соревнований Кубка Украины воспитанница этой детско-юношеской спортивной школы Лиза Дидоренко завоевала «золото» (среди юниорок, весовая категория 44 кг). «Серебро» досталось Анне Герман (68 кг). Еще две бронзовых награды завоевали Юлия Вороненко (среди девушек, 56 кг) и Антон Лазоренко (среди юниоров, 68 кг).
Во Всеукраинском турнире Лиза Дидодренко (в весовой категории 48 кг) также завоевала одну золотую награду. Третью ступень пьедестала почета заняла Анна Герман (68 кг).
Сегодня, 19 апреля, в Сумах стартует Праздник спортивной борьбы....
7-9 апреля в Киеве проходил Кубок Украины среди кадетов (до 16 лет) по самбо....
3-5 февраля в Одессе проходил молодежный чемпионат Украины по самбо....
8-12 сентября в Киеве проходили соревнования на Кубок Украины по самбо....
24 апреля самбисты Сумщины приняли участие в V Всеукраинском турнире по спортивному самбо среди девушек и юношей 2001-2002, 2003-2004...