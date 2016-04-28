Сумские самбисты отличились на кубке Украины Во время Кубка Украины и Всеукраинского турнира по борьбе самбо, которые состоялись в г. Белгород-Днестровский (Одесская область) сумские спортсмены завоевали сразу несколько медалей.

Соревнования проходили с 5 по 11 сентября. На них Сумы представляли ведущие спортсмены и тренер КДЮСШ «Сумы». По итогам соревнований Кубка Украины воспитанница этой детско-юношеской спортивной школы Лиза Дидоренко завоевала «золото» (среди юниорок, весовая категория 44 кг). «Серебро» досталось Анне Герман (68 кг). Еще две бронзовых награды завоевали Юлия Вороненко (среди девушек, 56 кг) и Антон Лазоренко (среди юниоров, 68 кг). Во Всеукраинском турнире Лиза Дидодренко (в весовой категории 48 кг) также завоевала одну золотую награду. Третью ступень пьедестала почета заняла Анна Герман (68 кг).