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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5795

Сумские самбисты отличились на кубке Украины

Во время Кубка Украины и Всеукраинского турнира по борьбе самбо, которые состоялись в г. Белгород-Днестровский (Одесская область) сумские спортсмены завоевали сразу несколько медалей.

Соревнования проходили с 5 по 11 сентября. На них Сумы представляли ведущие спортсмены и тренер КДЮСШ «Сумы».

По итогам соревнований Кубка Украины воспитанница этой детско-юношеской спортивной школы Лиза Дидоренко завоевала «золото» (среди юниорок, весовая категория 44 кг). «Серебро» досталось Анне Герман (68 кг). Еще две бронзовых награды завоевали Юлия Вороненко (среди девушек, 56 кг) и Антон Лазоренко (среди юниоров, 68 кг).

Во Всеукраинском турнире Лиза Дидодренко (в весовой категории 48 кг) также завоевала одну золотую награду. Третью ступень пьедестала почета заняла Анна Герман (68 кг).

Спорт Самбо

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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