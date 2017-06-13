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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59233

В 2017 году население Сум уменьшилось на 1646 человек

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что численность населения на территории, подчиненной Сумскому горсовету, по оценке, на 1 августа 2017 года составила 266,8 тыс. человек, из них городских жителей - 98,9%, сельских - 1,1%.

В январе-июле 2017 года на территории, подчиненной Сумскому горсовету родилось 1338 детей, что на 81 ребенка меньше, чем в январе-июле 2016 года. Количество умерших в январе-июле 2017 года составило 1938 человек, что на 82 человека меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Естественное сокращение населения в январе-июле 2017 года составило 600 человек.

В течение января-июля 2017 года численность населения горсовета уменьшилась на 1646 человек.

Удельный вес жителей Сумского горсовета в общей численности населения Сумской области составляет 24,3%.

Общая численность населения Сумской области по состоянию на 1 августа 2017 года составила 1098,3 тыс. человек.

Общество Демография Население Статистика

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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