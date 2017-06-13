В 2017 году население Сум уменьшилось на 1646 человек

В январе-июле 2017 года на территории, подчиненной Сумскому горсовету родилось 1338 детей, что на 81 ребенка меньше, чем в январе-июле 2016 года. Количество умерших в январе-июле 2017 года составило 1938 человек, что на 82 человека меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Естественное сокращение населения в январе-июле 2017 года составило 600 человек.
В течение января-июля 2017 года численность населения горсовета уменьшилась на 1646 человек.
Удельный вес жителей Сумского горсовета в общей численности населения Сумской области составляет 24,3%.
Общая численность населения Сумской области по состоянию на 1 августа 2017 года составила 1098,3 тыс. человек.
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