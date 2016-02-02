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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18145

Сумской горсовет и Институт восточноевропейских исследований подписали Соглашение о партнерстве

Намерения сторон углублять дружеские отношения и дальше развивать сотрудничество своими подписями засвидетельствовали 19 сентября секретарь городского совета Андрей Баранов и координатор по вопросам Украины «Института восточноевропейских исследований» (г. Варшава), бывший Посол Республики Польша в Украине Яцек Ключковский.

Заключенное Соглашение направлено на усиление сотрудничества между партнерами и поддержку процесса европейской интеграции Украины; поддержку торгово-экономической, общественной, научно-технической, образовательной, правовой, экологической и инвестиционного сотрудничества между территориальными общинами, субъектами хозяйственной деятельности, учебными заведениями и культуры, неправительственными организациями Украины и Польши; содействие обеспечению постоянного конструктивного диалога и обмена опытом между представителями малого и среднего бизнеса, территориальными общинами, учебными заведениями и неправительственными организациями.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента, пока они заинтересованы в продолжении сотрудничества.

«Ранее мы уже знакомили поляков с инвестиционным потенциалом Сум и области, а теперь хотим осенью и зимой представить здесь польскую культуру, польские достижения. Думаю, что будет интересно. Нашу инициативу финансово поддержали Европейский Союз и Министерство иностранных дел Республики Польша. Спасибо городской власти и местным партнерам за содействие. Благодаря их поддержке мы имеем возможность показывать польские проекты сумчан», - отметил Яцек Ключковский и пригласил всех желающих посетить выставки «Польские изменения 1989-2017 годы» и «Репортажное документальное фото», которые откроются сегодня в городской галерее в 17:00.

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