Под Сумами обокрали храм

По факту совершенного преступления сделано заявление в отдел полиции, сотрудники которого завели уголовное производство, сообщает Православная Сумщина.
В кражах двух мобильных телефонов подозревается 31-летний сумчанин....
За считанные минуты сотрудники Ахтырского отдела полиции задержали мужчину, который в присутствии прихожан пытался украсть деньги из «жертвенного» ящика, который...
Полицейский, пытаясь задержать вора, обокравшего его авто, сделал несколько выстрелов из личного травматического пистолета в воздух, но результатов это не...
На Липоводолинщине 20-летний ранее судимый племянник из дома 51-летней тети украл золотое кольцо....
В Липовой Долине оперативники разоблачили 34-летнего жителя соседней области, который в местном баре обокрал 39-летнюю посетительницу....