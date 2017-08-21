Под Сумами обокрали храм В ночь с 16 на 17 сентября неизвестные злоумышленники проникли в храм в честь Владимирской иконы Божией Матери с. Могрица Сумского района и похитили икону Божией Матери «Скоропослушница».

По факту совершенного преступления сделано заявление в отдел полиции, сотрудники которого завели уголовное производство, сообщает Православная Сумщина.