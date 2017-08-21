В Сумах сбили 9-летнюю девочку

Как сообщил «Данкору» пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб, авария произошла около 8 утра на ул. 8 марта. В районе магазина «САМ-маркет», школьница встала с маршрутки и начала переходить дорогу перед ней. Водитель проезжающего автомобиля «Шевроле» не успел среагировать и совершил на нее наезд. С травмами ее забрали в детскую больницу.
Водитель утверждает, что пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода, который есть в районе аварии. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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