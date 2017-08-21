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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15454

В Сумах сбили 9-летнюю девочку

Утром 18 сентября в Сумах произошло ДТП с пострадавшим ребенком.

Как сообщил «Данкору» пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб, авария произошла около 8 утра на ул. 8 марта. В районе магазина «САМ-маркет», школьница встала с маршрутки и начала переходить дорогу перед ней. Водитель проезжающего автомобиля «Шевроле» не успел среагировать и совершил на нее наезд. С травмами ее забрали в детскую больницу.

Водитель утверждает, что пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода, который есть в районе аварии. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Право Дтп

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«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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