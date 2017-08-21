В Конотопе пьяный «палач» чуть не зарезал мужчину ножницами На почве внезапно возникших неприязненных отношений нетрезвый 44-летний житель Конотопа почти лишил жизни незнакомого ему мужчину.

В Конотопский отдел полиции поступило сообщение от дежурной медицинской сестры больницы на ст. «Конотоп» о том, что каретой «скорой» в приемное отделение с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости с кровоизлиянием» госпитализирован 34-летний мужчина, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Работники полиции немедленно выехали на место преступления, где установили, что потерпевший вместе со своим другом приехали в магазин приобрести продукты. После этого они решили выпить кофе у магазина. Когда мужчины собрались ехать домой, друг пострадавшего вспомнил, что не все приобрел и вернулся в магазин, а сам же остался ждать его на улице. В этот момент к мужчине подошел незнакомец в состоянии алкогольного опьянения, спросил, кто он такой и что здесь делает. Мужчина удивился и спросил то же самое у незнакомца, на что последний ответил, что он палач, и достав из кармана металлические ножницы, ударил потерпевшего в живот и сказал: «Если достаточно, то езжай». Пострадавший с колотой раной сел на велосипед и поехал домой, откуда, собственно, ему и вызвали «скорую».

«Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Конотопа, который в результате противоправных действий вызвал тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения в виде проникающего ранения брюшной полости, - говорит начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко.- В отношении злоумышленника следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца».