В Сумах пьяное быдло приставало к женщинам в троллейбусе Кондуктор и водитель отказались высадить буйного пассажира.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала сумчанка Ярослава Березовская.

«"Электроавтотранс" в своём репертуаре. Троллейбус семерка номер 298. Пьяная быдлятина лазит по салону, ложится на сидящих женщин, беззастенчиво распускает руки и, судя по всему, готовится к сексуальным подвигам прямо в салоне. Женщины требуют у кондуктора высадить пьяного пассажира. Кондуктор заявляет: хотите -вызывайте полицию. Женщины к водителю -та же история. Мужик бегает по салону за женщинами. Кондуктор кричит, что вызывать полицию не будет и высаживать кого-то она не обязана. Мужик падает на ступеньки под дверью. Его извлекают и кое-как высаживают. Кондуктор продолжает объяснять, что она ничего не должна, а так вызовешь полицию, потом свидетелей нет, проходили, знаем. Это если б он буйствовал -говорит...

Вот так влезешь в эту скотовозку раз в месяц - впечатлений наберешься на год( #тралiк_в_трендi» - написала сумчанка.