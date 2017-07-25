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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22367

В Сумах пьяное быдло приставало к женщинам в троллейбусе

Кондуктор и водитель отказались высадить буйного пассажира.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала сумчанка Ярослава Березовская.

«"Электроавтотранс" в своём репертуаре. Троллейбус семерка номер 298. Пьяная быдлятина лазит по салону, ложится на сидящих женщин, беззастенчиво распускает руки и, судя по всему, готовится к сексуальным подвигам прямо в салоне. Женщины требуют у кондуктора высадить пьяного пассажира. Кондуктор заявляет: хотите -вызывайте полицию. Женщины к водителю -та же история. Мужик бегает по салону за женщинами. Кондуктор кричит, что вызывать полицию не будет и высаживать кого-то она не обязана. Мужик падает на ступеньки под дверью. Его извлекают и кое-как высаживают. Кондуктор продолжает объяснять, что она ничего не должна, а так вызовешь полицию, потом свидетелей нет, проходили, знаем. Это если б он буйствовал -говорит...

Вот так влезешь в эту скотовозку раз в месяц - впечатлений наберешься на год( #тралiк_в_трендi» - написала сумчанка.

Право Быдло Троллейбусы

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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