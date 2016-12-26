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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:15188

Сумчан приглашают на ярмарку

17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка.

Ко Дню работников сельского хозяйства на площади Независимости аграрии Сумщины развернут масштабную торговлю. Здесь можно будет приобрести мясо-копченые, колбасные, хлебобулочные, макаронные изделия, молочную продукцию, муку, крупы, мед, яблоки, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другую продукцию высшего сорта от лучших местных производителей по доступным ценам.

По информации организатора ярмарки - областного Департамента агропромышленного развития - торговля пройдет 17 ноября с 8.00 до 14.00.

Общество Ярмарка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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