Сумчан приглашают на ярмарку 17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка.

Ко Дню работников сельского хозяйства на площади Независимости аграрии Сумщины развернут масштабную торговлю. Здесь можно будет приобрести мясо-копченые, колбасные, хлебобулочные, макаронные изделия, молочную продукцию, муку, крупы, мед, яблоки, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другую продукцию высшего сорта от лучших местных производителей по доступным ценам.

По информации организатора ярмарки - областного Департамента агропромышленного развития - торговля пройдет 17 ноября с 8.00 до 14.00.