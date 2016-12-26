Сумчан приглашают на ярмарку

Ко Дню работников сельского хозяйства на площади Независимости аграрии Сумщины развернут масштабную торговлю. Здесь можно будет приобрести мясо-копченые, колбасные, хлебобулочные, макаронные изделия, молочную продукцию, муку, крупы, мед, яблоки, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другую продукцию высшего сорта от лучших местных производителей по доступным ценам.
По информации организатора ярмарки - областного Департамента агропромышленного развития - торговля пройдет 17 ноября с 8.00 до 14.00.
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