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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25155

В Сумах состоится детский международный турнир по индорхоккею

15-17 ноября в Сумах пройдет XVI международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень» среди девушек и юношей 2005 г.р.

В соревнованиях примут участие 12 команд. В мужчком турнире будут играть: сумские «Козаки», СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, «Старт» Бердичевский р-н, Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» и СДЮШОР «Динамо» (старшие девушки вне конкурса). В женских соревнованиях: пять сумских команд - «Торнадо», «Сумчаночка», «Молния», «Украиночка» и «Смайлы» и СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск.

Игры первых двух дней пройдут в ФОК «Динамо» (ул. Кондратьева, 23), третьего - в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38а).

Расписание соревнований

Среда, 15 ноября

09:00 «Торнадо» г. Сумы - «Смайлы» г. Сумы

9:40 (д) «Сумчаночка» г. Сумы - «Украиночка» г. Сумы

10:20 (д) СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск - «Молния» г. Сумы

11:00 (м) «Старт» Бердичевский р-н - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск

11:40 (м) «Казаки» г. Сумы - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

12:20 (д) «Смайлы» г. Сумы - «Молния» г. Сумы

13:00 (д) «Торнадо» г. Сумы - «Сумчаночка» г. Сумы

13:40 (д) «Украиночка» г. Сумы - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск

14:20 (м) Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - КДЮСШ «Барса» г. Шостка

15:00 (м) «Казаки» г. Сумы - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск

15:40 (м) КДЮСШ «Барса» г. Шостка - «Старт» Бердичевский р-н

16:20 (м) СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»

Четверг, 16 Ноября

9:00 (м) КДЮСШ «Барса» г. Шостка - «Казаки» г. Сумы

9:40 (м) «Старт» Бердичевский р-н - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»

10:20 (м) СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

11:00 (д) СДЮШОР ХК «Минск» - «Смайлы» г. Сумы

11:40 (д) «Молния» г. Сумы - «Украиночка» г. Сумы

12:20 (д) «Сумчаночка» г. Сумы - «Смайлы» г. Сумы

13:00 (м) КДЮСШ «Барса» г. Шостка - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

13:40 (м) «Казаки» г. Сумы - «Старт» Бердичевский р-н

14:20 (м) СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск-Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»

15:00 (д) «Украиночка» г. Сумы - «Торнадо» г. Сумы

15:40 (д) «Молния» г. Сумы - «Сумчаночка» г. Сумы

16:20 (д) СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск - «Торнадо» г. Сумы

Пятница, 17 ноября

10:30 (м) «Старт» Бердичевский р-н - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

10:55 (д) «Смайлы» г. Сумы - «Украиночка» г. Сумы

11:20 (м) «Казаки» г. Сумы - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»

11:45 (д) «Торнадо» г. Сумы - «Молния» г. Сумы

12:10 (м) СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск - КДЮСШ «Барса» г. Шостка

12:35 (д) «Сумчаночка» г. Сумы - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск

13:15 Церемония закрытия и награждение

Спорт Индорхоккей Сумская осень
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