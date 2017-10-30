В Конотопе провели в последний путь погибшего героя (видео) Сегодня, 10 ноября, в Конотопе провожали в последний путь бойца 58 ОМБПр, старшего лейтенанта Валентина Ничвидюка.

Проститься с защитником собралось немало горожан. Ведь известие о гибели 28-летнего военного и его боевого собрата Антона Мишко всколыхнула не только Сумскую область, но и всю страну.

Семья Валентина, друзья и знакомые, представители городской власти, военные и просто прохожие присоединились к похоронной церемонии, проходившей у МБК «Звездный» на проспекте Красной Калины.

С прощальным словом перед скорбным собравшимися выступил мэр Артем Семенихин, заместитель председателя Сумской ОГА Иван Боршош, заместитель председателя «Союза ветеранов участников боевых действий» Геннадий Буренко, а также боевой побратим погибшего Владимир Зикратов.

После этого траурное шествие, к которой присоединились десятки горожан отправилась в направлении кладбища на Жилмассиве, где погибший Валентин Ничвидюк нашел свой последний покой, пишет Голос Конотопа.