В Конотопе провели в последний путь погибшего героя (видео)

Проститься с защитником собралось немало горожан. Ведь известие о гибели 28-летнего военного и его боевого собрата Антона Мишко всколыхнула не только Сумскую область, но и всю страну.
Семья Валентина, друзья и знакомые, представители городской власти, военные и просто прохожие присоединились к похоронной церемонии, проходившей у МБК «Звездный» на проспекте Красной Калины.
С прощальным словом перед скорбным собравшимися выступил мэр Артем Семенихин, заместитель председателя Сумской ОГА Иван Боршош, заместитель председателя «Союза ветеранов участников боевых действий» Геннадий Буренко, а также боевой побратим погибшего Владимир Зикратов.
После этого траурное шествие, к которой присоединились десятки горожан отправилась в направлении кладбища на Жилмассиве, где погибший Валентин Ничвидюк нашел свой последний покой, пишет Голос Конотопа.
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